Parque Ventas entra en su fase decisiva con las obras por encima del 70% y cuatro pasarelas ya conectadas

Las obras de Parque Ventas están cada vez más cerca de su final. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado este miércoles los trabajos de un proyecto que ya supera el 70% de ejecución y que transformará la cubierta de la M-30 entre los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal en un nuevo espacio verde y estancial de 16.370 metros cuadrados.

Durante la visita, Almeida ha subrayado el carácter “transformador” de la actuación, que va más allá de una obra de infraestructura al recuperar la conexión entre dos barrios separados por la vía de circunvalación. “Estamos hablando de la conexión de los distritos de Ciudad Lineal y de Salamanca, separados por 16 carriles de la M-30”, ha señalado el alcalde, que ha destacado que la plataforma que cubrirá la vía ya permite visualizar el futuro parque.

Actualmente, los trabajos se concentran en la urbanización de la cubierta. El relleno de tierras del futuro parque está ejecutado en un 80%, mientras continúan las instalaciones de saneamiento, electricidad, agua potable, riego y comunicaciones, además de la colocación de bancos y bordillos y de los servicios de Madrid Calle 30 bajo la estructura.

Uno de los elementos clave para garantizar la conexión entre ambos lados de la M-30 serán las pasarelas de acceso. De las ocho pasarelas peatonales previstas, las cuatro situadas en el lado de Salamanca ya están conectadas con la plataforma, mientras avanzan las del ámbito de Ciudad Lineal y el itinerario ciclista que unirá ambos distritos a través de la pasarela de Ramón de Aguinaga. Almeida ha añadido que habrá además una novena pasarela de uso ciclista.

Un parque dividido en círculos con zonas verdes, juegos y un pequeño auditorio

El director general del Espacio Público, Obras e Infraestructuras, José Luis Infanzón, ha explicado que el diseño de la plataforma se organiza mediante círculos temáticos que albergarán distintas actividades: juegos infantiles, zonas de calistenia, áreas verdes para el descanso, un pequeño auditorio al aire libre y una cafetería.

El auditorio estará pensado para actividades de pequeño formato, como actuaciones musicales, monólogos o actos organizados por los distritos, con un escenario y unas gradas de baja altura. Según Infanzón, el objetivo es ofrecer un espacio del que actualmente carecen algunos barrios para celebrar pequeños eventos sin generar molestias a los vecinos.

La plataforma contará también con una cafetería de reducidas dimensiones, destinada a pequeños aperitivos y con servicios asociados como aseos para los usuarios del parque. Además, se instalarán fuentes y elementos de agua para mejorar el confort durante los meses de verano, junto con pulverizadores que ayudarán a crear un microclima más agradable.

Los osos de madera, nuevo símbolo infantil del parque

Uno de los elementos más singulares será la zona infantil inspirada en una familia de osos, un guiño al Oso y el Madroño, uno de los símbolos de Madrid. La instalación, actualmente en fabricación, estará formada por dos figuras de madera (una osa y su cría) y combinará juego, escalada y recorrido de habilidades.

Infanzón ha explicado que el diseño apuesta por juegos menos tematizados y más abiertos a la imaginación de los niños, además de incorporar criterios de inclusión para que puedan utilizarlos menores con distintas capacidades y edades.

La estructura estará fabricada con madera tratada de alta resistencia, un material que, según el responsable de las obras, ofrece mayor confort que otros materiales habituales al tacto y permite una experiencia de juego más natural.

960 árboles y más de 48.800 arbustos

Parque Ventas no se limitará a la superficie situada sobre la M-30. La actuación incluye también mejoras en ambos márgenes de la vía, con una superficie total de intervención superior a 56.600 metros cuadrados. El nuevo espacio contará con zonas peatonales, ajardinadas y estanciales, con la plantación prevista de 960 nuevos árboles y más de 48.800 arbustos, además de más de 2.150 metros cuadrados de praderas, equipamientos deportivos, fuentes, bancos, papeleras y alumbrado LED de alta eficiencia.

En el entorno de Salamanca, los trabajos están prácticamente finalizados a falta de remates, mientras que en Ciudad Lineal avanza la remodelación del parque de Antonio Pirala y las actuaciones asociadas al aparcamiento de residentes. La actuación, con una inversión de 78,9 millones de euros, tiene previsto extenderse hasta la primavera de 2027. Para Almeida, Parque Ventas será “un nuevo símbolo y un nuevo emblema” del Madrid del siglo XXI, al convertir un espacio ocupado por 16 carriles de tráfico en una zona verde accesible para los vecinos.