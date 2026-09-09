SUCESOS EN LA CAPITAL
El negocio era humo: detenido el falso CEO de una petrolera que intentó estafar 120.000 euros en Madrid
La Policía Nacional arresta a un hombre que se hacía pasar por alto ejecutivo de una petrolera, organizaba reuniones de lujo y utilizaba documentación falsa para intentar cerrar una operación inexistente
Javier Martínez Candela
La Policía Nacional ha detenido en el distrito madrileño de Chamartín a un hombre acusado de intentar estafar 120.000 euros a una empresa mediante la suplantación de identidad de un alto ejecutivo de una compañía petrolera y el uso de documentación falsa. El sospechoso, que utilizaba distintas identidades para construir un perfil de supuesto empresario de éxito, fue arrestado cuando presuntamente trataba de culminar una operación fraudulenta.
Según la investigación policial, el detenido logró ganarse la confianza de los responsables de la compañía madrileña a través de reuniones cuidadosamente preparadas, algunas de ellas en hoteles de prestigio de la capital y otras en la propia sede empresarial. Durante esos encuentros se presentó como un alto directivo de una gran petrolera y aportó contratos y documentos que posteriormente fueron considerados irregulares.
Seis pagos de 20.000 euros por una operación que nunca existió
Los hechos comenzaron a finales de agosto, cuando el supuesto empresario contactó con un directivo de la compañía y le propuso una operación comercial que, según los investigadores, era ficticia. Entre el 26 y el 28 de agosto mantuvo varias reuniones para reforzar su falsa identidad y avanzar en un acuerdo que parecía real. Una vez creada la relación de confianza, el hombre habría solicitado seis transferencias de 20.000 euros cada una, hasta alcanzar los 120.000 euros, con la excusa de cubrir supuestos gastos operativos vinculados al proyecto. La Policía sostiene que dicha operación nunca llegó a existir.
Para dar mayor credibilidad a su engaño, el arrestado utilizaba direcciones de correo vinculadas a la compañía petrolera a la que decía representar y manejaba documentación que, tras las comprobaciones realizadas por los agentes, carecía de validez. Además, contaba con la colaboración aparente de otro individuo que se presentaba como supuesto director de operaciones y evitaba aportar documentación.
La investigación arrancó el 31 de agosto, después de que la Policía recibiera un aviso sobre un hombre que intentaba cerrar un negocio con una empresa madrileña. Tras entrevistarse con el empresario afectado y revisar la información aportada, los agentes confirmaron la identidad del sospechoso y procedieron a su detención el 1 de septiembre como presunto autor de un delito de estafa. El arrestado fue posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial.
- La huevería centenaria que resiste en Chamberí: 'Los que van al gimnasio se han convertido en nuestros mejores clientes
- Un incendio en Santa María de la Alameda moviliza 20 medios terrestres y aéreos en la Sierra Oeste de Madrid
- La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
- Cuatro miembros de la Ejecutiva del PSOE de Leganés dimiten tras la candidatura de Miguel Recuenco
- Jesús Higueras, párroco de Santa María de Caná, nombrado Hijo Adoptivo de Pozuelo: 'Necesitamos hablar más y descalificarnos menos
- Madrid insta al Gobierno a la repatriación de 134 menores en plena crisis de Ceuta
- El sendero madrileño que convierte 15 kilómetros de montaña en una lección de botánica
- Tres menores hallan una cartera con 205 euros en Valdemoro y la entregan a la Policía Local