Este municipio a las afueras de Madrid tendrá un espectáculo de drones gratis este sábado: sus Fiestas Patronales incluyen un concierto de Orquesta Panorama, mercadillo medieval y encierros

Ya es septiembre, y aunque la gran mayoría volvió a sus jornadas laborales o empezaron clases, todavía hay varias fiestas patronales para alargar el verano más allá de agosto, con temperaturas más amenas y actividades que incluyen un espectáculo gratuito de drones, un mercado medieval, encierros y conciertos estelares, en este municipio del oeste de la Comunidad, a menos de media hora de Madrid en coche.

La programación de las fiestas de Majadahonda se extiende del 11 al 20 de septiembre, con 10 días de conciertos de artistas como Orquesta Panorama, Efecto Mariposa, Funambulista, Nil Moliner o un tributo a Mecano. Comienza este viernes con campeonatos, pasacalles de la peña y el pregón, acompañado de limonada.

Este sábado, drones y Efecto Mariposa en Majadahonda

Pero la fecha más esperada por los madrileños será este sábado 12 de agosto, cuando tendrá lugar el espectáculo gratuito de unos 400 drones a partir de las 21:30 horas, se podrá ver desde el Recinto Ferial y el Parque Adolfo Suárez.

Majadahonda tendrá un espectáculo gratuito este sábado 12 de septiembre / Marc Asensio, Barcelona

Un poco más tarde, a las 22:00 horas estará el concierto de Efecto Mariposa, grupo malagueño de rock/pop, en el Parque Colón. Sus canciones, Por quererte, No me crees o El mundo, harán bailar y cantar a los madrileños en su concierto gratuito conmemorando el 25º aniversario de la agrupación. Seguido por la presentación de la Orquesta Tucán Brass.

También este sábado, resalta el concierto de la Banda Municipal de Música (19:00), la feria de entidades y acción voluntaria, la partida simultánea de ajedrez, así como los campeonatos de kárate, golf, petanca, entre otros.

Más conciertos destacables el segundo fin de semana de fiestas: Orquesta Panorama, Funambulista, Nil Moliner, Besmaya y tributo a Mecano

Como en otras fiestas patronales, la música marca la programación más reseñable. El jueves 17 de septiembre tendrá lugar un concierto tributo a Mecano, llamado Hija de la Luna y protagonizado por Robin Torres a las 22:00 horas en el Parque de Colón de Majadahonda.

Actuación de Funambulista / RTVE/ROBERTO MORENO MOYA / EFE

Uno de los que más llaman la atención es el de Funambulista, el grupo liderado por Diego Cantero, bajo un estilo de música de autor, indie y folk. Actuarán el viernes 18 de septiembre a las 22:00 horas, la misma noche que Orquesta Panorama dentro de su gira Time Tour, con entradas gratuitas para empadronados en Majadahonda.

Un día después, el sábado 19, se subirá al escenario Nil Moliner a las 22:00 horas y, un poco más tarde, también tomarán el micrófono Siempre Así y la Orquesta Malassia. Dj Miguel Dejota estará encargado de despedir la noche. El último concierto será el de Besmaya, el domingo 20, a las 19:00 horas.

Mercadillo medieval, encierros y fuegos artificiales en la programación de estas fiestas patronales

Más allá de la música, del 17 al 19 de septiembre, la Gran Vía y zona de Jardinillos de Majadahonda se convertirán en una villa medieval con un mercadillo ambientado en esa época. Al rededor habrá puestos de artesanía, gastronomía y pasacalles.

Un momento del encierro. / Shutterstock

Los encierros de Majadahonda serán el viernes 18 a las 10:00 de la mañana hasta las 18:30, después estará uno infantil, sin toros reales, sino que tendrán muñecos hinchables. En un horario similar habrá otro el sábado 19 y domingo 20, todas estas jornadas saldrán de la calle Santa Catalina.

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Para cerrar con broche de oro, la clausura del domingo 20 de septiembre tendrá un espectáculo de fuegos artificiales en el Cerro de la Mina a las 23:00 horas, seguido por el tradicional Pobre de mí, organizado por la peña La Majada.