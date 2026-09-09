Las mínimas seguirán bajando este jueves en Madrid: será un día soleado con máximas moderadas y sin lluvias, según la Aemet

Los días que no llevan los termómetros ni al calor sofocante ni al frío que congela, son pocos, pero los madrileños tendrán una jornada que se acerca a ese balance este jueves, como tiene previsto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a medida que se acerca el fin del verano y un fin de semana con temperaturas al alza.

Se mantienen las máximas por debajo de 30ºC en toda la Comunidad y bajan las mínimas

Habrá municipios que coqueteen con superar los 30ºC, será el caso de Navalcarnero y Aranjuez, que tienen previsto subir a los 29ºC. A su vez, Alcalá de Henares y Getafe alcanzarán los 28ºC, mientras que Collado Villalba y Madrid capital tendrán 27ºC.

Estos valores se registrarán entre las 16:00 y 19:00 horas en una tarde bastante soleada. Será un día soleado con una mañana fresca, ya que mantendrá cifras cercanas a las mínimas, que este jueves serán de 9ºC en Alcalá de Henares, de 10ºC en Aranjuez y Collado Villalba, de 11ºC en Getafe y Madrid capital, y de 13ºC en Navalcarnero.

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este jueves / Aemet

Más tarde, en la noche que da el paso al viernes, será fría, con mínimas muy por debajo de los 20ºC, que se extiende por el resto de la semana. De hecho, el índice ultravioleta máximo se quedará en 6, todavía alto pero muy por debajo de lo que venían soportando los madrileños en agosto.

De esta forma, las mínimas estarán en descenso y las máximas en ascenso ligero en el centro, moderado en la Sierra y con pocos cambios en el sur, con un viernes similar, pero que empieza a subir los termómetros.

Sin lluvias, pero se viene un fin de semana de ascenso térmico

Cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas hasta media tarde. Lluvia nula, probabilidad de 0% hasta el próximo martes 15 de septiembre, cuando sube al 5%, todavía bajo para ser significativo, por lo que se vienen varios días soleados.

Este jueves tendrá viento flojo del nordeste que tenderá a variable en la segunda mitad del día. Empezará con una madrugada a 20 km/h, y acabará la jornada con 10 km/h, ambos momentos en dirección nordeste.

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Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días / Aemet

De cara a los próximos días, este viernes marcará el camino de regreso a altas temperaturas con máxima de 30ºC y mínima de 15ºC, ambas subirán 1ºC este sábado y otros 2ºC este domingo. De esta forma, poco a poco, el lunes 14 de septiembre volverá a una sensación térmica veraniega, de 34ºC como el valor más alto y 19ºC como el más bajo, que ascenderá todavía un poco más el próximo martes.