Metro Madrid se vuelca con la Fórmula 1 con tarjetas especiales, estaciones decoradas y refuerzos al servicio

Los que van a oficina saben mejor que nadie que todavía falta para el fin de semana, pero Metro Madrid no espera y, en su lugar, se viste con la estética del mundo de motor, desde el nuevo diseño de una tarjeta multiviajes especial hasta estaciones redecoradas, para celebrar el regreso de la Fórmula 1.

Las escuderías del campeonato también se han tomado la ciudad, por ejemplo, un monoplaza de Oracle Red Bull Racing acelerando por los riales de Metro Madrid o fan zones con mercancía y eventos especiales. Todavía quedan un par de días, pero los turistas ya están empezando a llegar, y necesitan tarjetas de transporte para llegar a estos pop ups, al Madring y descubrir la ciudad.

Tarjeta multiviajes con un diseño especial por la F1: dónde y cómo conseguirla

El Consorcio de Transportes de Madrid ha lanzado esta semana una edición especial de la tarjeta de transporte público multiviajes, especialmente pensado para los que lleguen a Madrid por el gran evento deportivo para que, así, se decanten por llegar al circuito Madring en autobús o en Metro.

Entre las estaciones donde puede comprarla están las del Aeropuerto, Atocha, Chamartín, Moncloa, Nuevos Ministerios, Sol o Príncipe Pío, pero puede consultar la lista completa en la página web del consorcio.

Tarjeta especial Gran Premio de España de Fórmula 1 / Consorcio de Transportes Madrid

Se trata de tarjetas anónimas para cargar billetes sencillos, 10 viajes y billetes turísticos, de la misma forma que cualquier tarjeta multi, que, en este caso, cuesta 2,50 euros.

Feria de Madrid y Nuevos Ministerios, las paradas clave en su camino al circuito Madring

Feria de Madrid y Nuevos Ministerios, ambas de la línea 8, cuentan con áreas especiales decoradas donde no solo se ofrece información sobre el circuito, sino que también se vende la colección oficial de ropa que fusiona el estilo del metro con la Fórmula 1 y ha redecorado algunos andenes.

Además, el Ejecutivo autonómico editará un plano especial con el trazado completo de Madring, las estaciones recomendadas y las diferentes alternativas de acceso al recinto, para que cualquiera pueda planear su ruta aun sin conexión a internet, ya que también tendrá los tiempos estimados a pie hasta los distintos puntos de entrada.

Durante las tres jornadas de competición también se instalarán puntos especiales de atención al cliente en estas estaciones, para ofrecer información sobre trayectos, horarios, tarifas y alternativas de movilidad. Además, estos espacios tendrán camisetas, sudaderas y gorras que combinan elementos característicos del suburbano madrileño con referencias a la competición automovilística.

Refuerzo de hasta 250% en el servicio de Metro Madrid

Durante el fin de semana del 11 al 13 de septiembre, Metro Madrid tendrá un refuerzo de hasta el 250% en las líneas 4, 5 y 8 en los momentos de mayor demanda. Para ello, combinará el aumento de las frecuencias con cinco lanzaderas gratuitas de EMT y la conexión con la red de Cercanías.

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En el caso del suburbano, la L8 circulará con trenes de seis coches, con lo cual se incrementa un 50% su capacidad habitual. Además, habrá más personal en los equipos de atención al viajero y seguridad en las estaciones para facilitar la movilidad durante las tres jornadas de competición.