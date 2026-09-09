UNIVERSIDAD
La UCAM abre su Campus de Madrid en Torrejón de Ardoz con una inversión de 20 millones
La primera promoción ya ha comenzado las clases en Enfermería, Psicología y Fisioterapia.
EP
La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ha dado este miércoles la bienvenida a los estudiantes de la primera promoción de su Campus de Madrid, ubicado en Torrejón de Ardoz, donde han comenzado el curso los alumnos de los grados de Enfermería, Psicología y Fisioterapia.
El acto de apertura ha contado con la participación de la rectora de la UCAM, Josefina García; la responsable del Campus UCAM-COE de Torrejón de Ardoz, María Mendoza; el vicerrector de Calidad y Ordenación Académica, Manuel Carlos Ruiz; el vicerrector de Extensión Universitaria, Antonio Alcaraz, y el secretario general de la Universidad, José Alarcón.
Durante la bienvenida, Mendoza se ha dirigido a los nuevos estudiantes y la rectora ha destacado que pasan a formar parte de una comunidad universitaria integrada por más de 23.000 alumnos. García ha recordado además la figura del fundador de la institución, José Luis Mendoza.
Tras la recepción institucional, los estudiantes han recorrido las instalaciones del nuevo campus de la UCAM en Torrejón de Ardoz y han conocido a los responsables académicos de sus respectivas titulaciones. La jornada ha concluido con distintas actividades de convivencia.
Un campus de 11.500 metros cuadrados en Torrejón
El Campus de Madrid de la UCAM dispone de más de 11.500 metros cuadrados repartidos en dos edificios y ha supuesto una inversión superior a los 20 millones de euros.
Las instalaciones cuentan con laboratorios, salas de simulación, aulas especializadas y diferentes espacios destinados a la formación práctica de los estudiantes.
La apertura del centro supone la llegada de la UCAM a la Comunidad de Madrid con una oferta académica centrada inicialmente en titulaciones del ámbito sanitario y de la salud.
Matrícula abierta en Enfermería, Psicología y Fisioterapia
Los grados de Enfermería, Psicología y Fisioterapia que se imparten en el Campus UCAM de Madrid mantienen abiertos sus respectivos plazos de matrícula.
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