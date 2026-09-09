Torrejón refuerza con 18 policías la vigilancia en sus institutos para evitar novatadas

La Policía Local de Torrejón de Ardoz ha activado por decimonoveno año consecutivo su Plan de Prevención de las Novatadas en los Institutos, un dispositivo formado por 18 agentes que vigilará los ocho institutos públicos de la ciudad durante el inicio del curso escolar.

El objetivo es prevenir novatadas, gamberradas y otras conductas que puedan afectar a la seguridad de los más de 7.000 alumnos de Educación Secundaria que estudian este curso en los centros públicos del municipio, según ha informado el Ayuntamiento.

Los agentes mantendrán vigilancia durante el horario lectivo, con especial atención a las entradas y salidas de los institutos y a los recreos, los momentos de mayor concentración de estudiantes.

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro Prieto, el concejal de Seguridad, Alberto Cantalejo, y responsables de la Policía Local han presentado el dispositivo en el IES Palas Atenea, acompañados por la directora del centro, Inmaculada Gutiérrez.

Vigilancia en los ocho institutos públicos de Torrejón

El plan establece la presencia de una pareja de agentes en cada uno de los ocho institutos públicos de Torrejón de Ardoz. La Policía Local dispone además de los horarios de presentación de los distintos cursos facilitados por los propios centros para reforzar la vigilancia en los momentos de mayor afluencia.

Durante los primeros días de clase, los agentes se concentrarán principalmente en las puertas de los institutos, aunque el dispositivo se mantendrá también durante el horario lectivo.

Según el Ayuntamiento, la puesta en marcha de este plan ha permitido eliminar las novatadas y las gamberradas más graves que se producían en años anteriores en los centros educativos.

Drogas, alcohol y seguridad en los accesos

La actuación policial no se limita a las novatadas. El dispositivo incluye también medidas para prevenir el menudeo y tráfico de drogas, así como el consumo de alcohol por parte de menores en las inmediaciones de los centros.

Los agentes vigilarán igualmente la venta de alcohol y tabaco y colaborarán en la regulación del tráfico para facilitar el acceso y la salida de los estudiantes.

El alcalde ha destacado que la presencia policial ofrece tranquilidad a las familias y al personal educativo ante posibles incidentes. Asimismo, ha asegurado que desde la implantación del plan no se han registrado incidencias relevantes relacionadas con las novatadas.

Por su parte, el concejal de Seguridad ha explicado que el dispositivo se ha diseñado en coordinación con las direcciones de los institutos, que han facilitado a la Policía Local la información sobre horarios y organización del comienzo de curso.

La directora del IES Palas Atenea, Inmaculada Gutiérrez, ha señalado que esta presencia policial supone un apoyo para que el inicio de las clases se desarrolle con normalidad.

Tres fases de vigilancia durante el curso

El Plan de Prevención de Novatadas de Torrejón de Ardoz se divide en tres fases. La primera se desarrolla entre el 9 y el 12 de septiembre, coincidiendo con las presentaciones y el comienzo de las clases.

La segunda se extenderá del 15 al 30 de septiembre y mantendrá un servicio especial en entradas, salidas y recreos. Posteriormente, durante el resto del curso, continuará una tercera fase con presencia policial principalmente en las salidas y los periodos de recreo.

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El dispositivo está integrado por 18 policías locales y cuenta también con la colaboración de la Unidad de Paisano y la Unidad Canina de la Policía Local.