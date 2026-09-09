La educación pública madrileña afronta una huelga indefinida por las condiciones del profesorado

El Comité de Huelga Unitario de la Educación Pública de la Comunidad de Madrid ha convocado una huelga indefinida en la enseñanza pública madrileña a partir del próximo 14 de octubre de 2026, una protesta que estará precedida por una manifestación el 27 de septiembre a las 12.00 horas en Atocha.

Las organizaciones sindicales y colectivos educativos reclaman a la Comunidad de Madrid la apertura de una "negociación urgente" para abordar sus principales reivindicaciones, entre ellas la reducción de ratios, mejoras salariales para los docentes y un aumento de los recursos destinados a los centros públicos.

La convocatoria ha sido presentada por el comité durante un acto celebrado en la sede de la Fundación Anselmo Lorenzo (FAL), donde también se ha dado a conocer la denominada Tabla Reivindicativa Docente, un documento elaborado con las aportaciones de las asambleas de trabajadores y colectivos educativos.

El texto recoge medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales del profesorado y reforzar la calidad y la equidad del sistema educativo público madrileño.

Entre las organizaciones que respaldan la huelga se encuentran CCOO, CNT, CGT, UGT, Educación Especial Digna, Menos Lectivas, Queremos FP, Solidaridad Obrera y STEM, además de colectivos como AMPAS, AFAS y FAMPAS, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), el Sindicato de Estudiantes y MareaVerde.

Menos alumnos por aula y reducción del horario lectivo

Una de las principales demandas del comité es la reducción de las ratios escolares, con la petición de limitar el número de alumnos por aula a 13 en Educación Infantil, 15 en Primaria, 20 en Secundaria, 23 en Bachillerato y 15 en Formación Profesional.

También reclaman una adaptación de las ratios para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y un refuerzo de los equipos de orientación, con un orientador por cada 250 alumnos y un Profesional de Servicios a la Comunidad por centro.

En cuanto a la jornada laboral del profesorado, las organizaciones plantean reducir el horario lectivo hasta un máximo de 17 periodos semanales en Secundaria y FP y de 22 en Primaria, incluyendo en el cómputo tareas como tutorías, coordinaciones y jefaturas de departamento.

Reclamación de una subida salarial de 600 euros

En el ámbito retributivo, el comité exige un incremento de 600 euros mensuales en el Complemento Específico General Docente autonómico, así como la equiparación salarial de distintos perfiles profesionales vinculados a la Formación Profesional y a la atención educativa especializada.

Los sindicatos reclaman además medidas para reducir la carga burocrática de los docentes, entre ellas la incorporación de al menos un auxiliar administrativo a tiempo completo en cada centro educativo.

La tabla reivindicativa incluye también mejoras en las infraestructuras escolares, como un plan de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases de centros públicos y nuevas medidas de prevención de riesgos laborales.

Petición de diálogo a la Consejería de Educación

El Comité de Huelga Unitario ha pedido a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que abra una negociación para intentar evitar que el conflicto se prolongue durante el inicio del curso escolar.

Los sindicatos han advertido de que no aceptarán una negociación "a la baja" y han anunciado un calendario de movilizaciones en distintos ámbitos y municipios.

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Además, han mostrado su respaldo a la concentración permanente que mantienen las educadoras infantiles en la Puerta del Sol, donde reclaman mejoras laborales, reducción de ratios, pareja educativa y salarios dignos.