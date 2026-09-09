Pozuelo lanza nuevos cursos para mayores sobre móviles, internet, idiomas y memoria

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha abierto el plazo de inscripción para los cursos y talleres dirigidos a personas sénior que se impartirán en el centro educativo Reyes Católicos, situado en la zona de la Estación.

La nueva programación ofrece formación en nuevas tecnologías, idiomas y bienestar físico e intelectual, con propuestas adaptadas a distintos niveles y horarios.

Entre las actividades figuran cursos de informática, internet y manejo de teléfonos móviles, además de clases de inglés, memoria activa y educación para el bienestar.

Inscripciones hasta el 16 de septiembre

Las personas empadronadas en Pozuelo de Alarcón podrán presentar su solicitud hasta el 16 de septiembre a través de la plataforma habilitada para las preinscripciones.

De forma excepcional, también será posible realizar el trámite presencialmente en el edificio Reyes Católicos. El horario será de 9.15 a 14.15 horas de lunes a viernes y de 17.00 a 20.00 horas de lunes a jueves.

Sorteo de plazas y apertura a no empadronados

El 21 de septiembre se celebrará un sorteo online para adjudicar las plazas vacantes entre las solicitudes recibidas.

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A partir del 22 de septiembre, podrán preinscribirse también las personas no empadronadas en Pozuelo de Alarcón, siempre que queden plazas disponibles.