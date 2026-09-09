Madrid buscará el desdoble de la Carretera de los Pantanos entre las medidas para la recuperación de la Sierra Oeste tras los incendios

Tras el incendio en el que a finales del pasado mes de julio ardieron más de 27.000 hectáreas en la Sierra Oeste, el mayor registrado en la historia reciente en la Comunidad de Madrid. buena parte de los esfuerzos de gestión y de comunicación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se volcaron en las labores de recuperación de la zona, en la que residen unos 56.000 vecinos. Aún no se había rebajado el nivel de emergencia nacional cuando la presidenta madrileña ya estaba anunciando un paquete de 43 medidas para tratar de aliviar los efectos del siniestro.

Durante el mes de agosto la propia Ayuso y sus consejeros han acudido en repetidas ocasiones a municipios del área afectada. En plena polémica por la compra por parte de la empresa pública Planifica Madrid de un ático en Chamberí sin que quedara claro el propósito, y al mismo tiempo que estallaba la crisis por la entrada irregular de 70.000 personas a Ceuta desde Marruecos, desde Sol se ha buscado proyectar una imagen de administración presente y diligente mientras se denunciaba lo que se considera inacción y abandono del Gobierno en la ciudad autónoma.

Esa apuesta por la Sierra Oeste persiste. Mañana y el viernes retorna la actividad parlamentaria a la Asamblea de Madrid con la celebración del Debate sobre el Estado de la Región. Y en su transcurso la presidenta madrileña prevé adelantar nuevas iniciativas para impulsar la actividad en las zonas afectadas, hasta 17 ayuntamientos. Entre ellas, la realización de un estudio para prolongar el desdoblamiento de la M-501, la conocida como Carretera de los Pantanos, que une las principales localidades de ese rincón regional con la capital y que actualmente solo tiene configuración de autovía hasta Navas del Rey.

A partir de ese municipio la M-501 se transforma en una vía de una sola calzada y un carril por sentido. El estudio permitirá determinar cuál es la alternativa técnica más adecuada para ampliar su capacidad en la totalidad de su recorrido, hasta la provincia de Ávila.

El plan de la Comunidad de Madrid pasa por acometer el desdoble de calzada en dos fases, para las que no hay, de momento, un calendario. En una primera actuación se intervendría desde Navas del Rey hasta Pelayos de la Presa, un tramo de unos 12 kilómetros que incluye el paso sobre el río Alberche. Posteriormente, se extendería hasta San Martín de Valdeiglesias y el límite con Castilla y León a lo largo de un recorrido de otros 22 kilómetros.

El desdoble, complejo dadas las características orográficas y medioambientales a salvaguardar del entorno, permitiría desahogar una carretera particularmente saturada con la llegada del buen tiempo, cuando aumentan los desplazamientos de miles de madrileños hacia los embalses y el Valle del Tiétar. Según cifras facilitadas por la propia Comunidad de Madrid, la M-501 registra más de 15.000 vehículos diarios en zonas de un único carril por sentido frente a casi 70.000 en algunos de los puntos de autovía.

Actuaciones por 26 millones de euros

No es la única medida prevista en este ámbito. Ayuso también defenderá la adopción de actuaciones por valor de 26 millones de euros. En materia de recuperación del territorio, un equipo de trabajo definirá los pasos a dar en gestión agrícola, ganadera y forestal para buscar un medio más resistente a la propagación del fuego, asociado a usos y aprovechamientos. Además, en el vivero forestal del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra) se impulsará un Aula Forestal paar que escolares participen en el cultivo de plantas autóctonas destinadas a la reforestación de la Sierra Oeste y otros entornos.

De más peso económico son los 12 millones del Plan de Inversión Regional que, anunciará Ayuso, se movilizarán para la creación de nuevas infraestructuras y la adquisicon y renovación por parte de los municipios de maquinaria y vehículos de prevención y extinicóm de incendios. Otros 10 millones de euros se destinarán a empresas y el impulso de apertura de nuevos negocios, que vendrán acompañados de una campaña de promoción turística de un millón y medio de euros adicionales. Autónomos y empresas podrán optar a subvenciones de hasta 70.000 euros para la compra de maquinaria reposición de equipamiento o reparación de inmuebels dañados por el fuego.

Además, se dirigirán actuaciones específicas para dos sectores, la hostelería y el comercio rural, por un lado, y el vitivinícola, por otro. Además de ayudas a la reposición de maquinaria, se establecerán indemnizaciones de hasta 1.500 euros por hectárea quemada o 250 euros por merma de calidad de la uva y de hasta 2.500 euros para las bodegas de la zona acogidas a la Denominación de Origen Vinos de Madrid y se promocionarán especialmente los productos de la zona en ferias gastronómicas.

Se suma a todo ello el impulso de aprovechamientos madereros extraordinarios tanto en la Sierra Oeste como en Lozoyuela, donde tuvo lugar otro incendio apenas una semana antes. La explotación de la madera es uno de los puntales del Plan Forestal 2026-2030. Iniciada ya en 2025 en un monte de utilidad pública de Gascones, esta estrategia preveía una decena de actuaciones ordinarias en montes como el de Cuelgamuros, en San Lorenzo de El Escorial, a los que se sumarán otros de carácter extraordinario en las áreas afectadas por el fuego este verano.

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Asimismo, en esa idea de potenciar un mosaico agrícola, ganadero y forestal más resiliente a los incendios, se invertirá medio millón de euros en infraestructuras de paso y cuidado de rebaños de ganado en localidades como Los Molinos, Guadarrama, Robledo de Chavela, Navas del Rey o Fresnedillas de la Oliva. También se prevé este otoño, la restauración de las canteras y escombreras abandonadas en Alpedrete y Collado Mediano, con una inversión cercana a 450.000 euros.