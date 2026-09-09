Leganés reúne a Aitana Sánchez-Gijón, Juan Echanove y Ernesto Sevilla en sus teatros

Los teatros de Leganés acogerán 18 espectáculos entre el 2 de octubre y el 12 de diciembre dentro de la nueva programación de A Escena, que llevará a la ciudad a intérpretes como Aitana Sánchez-Gijón, Juan Echanove y Coque Malla, además de humoristas como Dani Mateo, J.J. Vaquero y Ernesto Sevilla.

La programación cultural ha sido presentada este miércoles y combinará teatro, comedia y propuestas infantiles y familiares en distintos espacios municipales, coincidiendo además con la celebración del 400 aniversario de Leganés como Villa.

El alcalde, Miguel Ángel Recuenco (PP), ha destacado la recuperación de una oferta cultural que, según ha recordado, se vio afectada al inicio del mandato por la falta de contrato para los técnicos de sonido e iluminación de los centros municipales.

"Es una programación que era habitual, que hemos recuperado y que se une a toda la vida que vamos a tener en las calles de la ciudad", ha señalado el regidor, que ha defendido la cultura como punto de encuentro para los vecinos.

Aitana Sánchez-Gijón, Juan Echanove y Coque Malla, entre los protagonistas

La temporada arrancará el 2 de octubre en el Teatro José Monleón con 'GOOL', de Yllana, y continuará con una cartelera que reunirá algunos nombres destacados de la escena nacional.

Entre las obras previstas se encuentran 'La ópera de los tres centavos', con Coque Malla; 'Malquerida', protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón; 'Esencia', con Juan Echanove y Joaquín Climent; y 'Panorama desde el puente', con José L. García-Pérez, María Adánez y Ana Garcés.

La comedia tendrá también un peso destacado en el Teatro José Monleón. Dani Mateo actuará el 23 de octubre, J.J. Vaquero el 20 de noviembre y Ernesto Sevilla el 11 de diciembre.

A ellos se suma 'Pijama para seis', con Gabino Diego, Isabel Gaudí, Amaia Vargas y Jesús Cisneros.

Espectáculos infantiles y talento local

La programación de 'A Escena' reservará también espacio para el público infantil y familiar con espectáculos como 'Un mundo perfecto', 'Una rana en el hielo', 'Bobo' y 'En el viento (libros con alas)'.

Además, se han programado dos citas vinculadas a la creación local. El Teatro Rigoberta Menchú acogerá el 17 de octubre la gala del XIX Certamen Internacional de Teatro Mínimo AnimaT.sur, a cargo de la compañía Teatro Estable de Leganés y bajo la dirección de Concha Gómez.

Por su parte, la cantante leganense Claudia León presentará su música el 14 de noviembre.

El primer teniente de alcalde, Carlos Delgado (ULEG), ha destacado la apuesta por llevar la cultura también a los barrios y por dar visibilidad al talento local.

Cuándo salen a la venta las entradas

Las entradas para la programación de 'A Escena' de Leganés saldrán a la venta el sábado 19 de septiembre a las 11.00 horas a través de Giglon y no tendrán comisión para los espectadores.

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