José Sacristán, Jaime Urrutia y Juan Tamariz encabezan los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid

Los XXIV Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid reúnen este año a algunas de las figuras que han marcado distintas disciplinas de la creación española en las últimas décadas. El actor José Sacristán, el músico Jaime Urrutia, el fotógrafo Jordi Socías, la bailarina África Guzmán y el mago Juan Tamariz encabezan una lista de galardonados que abarca el teatro, la música, la fotografía, la danza y las artes audiovisuales.

La edición reconoce también al director de orquesta Luis Cobos, los creadores audiovisuales Alberto y Laura Caballero, el escritor José Carlos Gracia, el diseñador Félix Ramiro, el gastrónomo Rafael Ansón y el empresario y mecenas Valentín Díez Morodo. Además, los premios distinguen a entidades y colectivos como el Salón de Otoño, MADPAC, Guitarras Manuel Rodríguez y las sastrerías de toreros Fermín, Justo Algaba y Santos.

África Guzmán fue homenajeada por la Comunidad de Madrid con motivo del 70 aniversario de la Escuela de Ballet que lleva su nombre, junto a su familia / IG | @escueladeballetafricaguzman

La entrega de los galardones se celebrará el 21 de septiembre en los Teatros del Canal de Madrid, en una edición en la que, de las doce personas con nombre propio reconocidas, diez son hombres y dos mujeres: la bailarina África Guzmán y la guionista Laura Caballero.

José Sacristán, seis décadas entre el teatro, el cine y la televisión

Más de sesenta años de interpretación sitúan a José Sacristán como una de las figuras con una carrera más extensa de la cultura española contemporánea. El actor, premiado en la categoría de Teatro, comenzó su trayectoria en el Teatro Infanta Isabel de Madrid en 1960 y desde entonces ha transitado por escenarios, producciones cinematográficas y televisión.

Su carrera acompaña algunas de las principales transformaciones de la cultura española: desde el teatro comercial de mediados del siglo XX hasta la renovación cinematográfica posterior. En los últimos años ha mantenido su presencia en escena con montajes como El hijo de la cómica, adaptación de El tiempo amarillo, las memorias de Fernando Fernán Gómez, que dirige, adapta e interpreta.

Jaime Urrutia y la renovación del pop español

El premio de Música Popular reconoce a Jaime Urrutia, una de las voces asociadas a la renovación del pop español que tuvo en Madrid uno de sus principales escenarios durante los años ochenta.

Edi Clavo, a la batería, con Ferni Presas (izda.) y Jaime Urrutia, sus compañeros en Gabinete Caligari, en los años 80. / ARCHIVO

Como líder de Gabinete Caligari, Urrutia formó parte de una escena que transformó la música popular española y dejó canciones incorporadas al imaginario colectivo, como Camino Soria. Tras la disolución del grupo inició una carrera en solitario en la que mantuvo una identidad propia como compositor e intérprete.

Su reconocimiento enlaza con una época en la que la música se convirtió también en una expresión de los cambios sociales y culturales de la España de la transición.

África Guzmán, de los grandes escenarios a la formación de bailarines

La bailarina, coreógrafa y profesora África Guzmán recibe el premio de Danza por una carrera desarrollada entre la interpretación, la creación y la enseñanza. Fue primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza de España y formó parte del Nederlands Dans Theater, una de las compañías europeas de referencia en danza contemporánea. Su carrera ha combinado los escenarios internacionales con la formación de nuevas generaciones de bailarines.

Actualmente dirige proyectos vinculados a la creación coreográfica y a la enseñanza, entre ellos la Escuela de Ballet África Guzmán y su compañía África Guzmán Dance Project.

Juan Tamariz, el ilusionista que popularizó la magia de cerca

El Premio Especial de Magia se concede a título póstumo a Juan Tamariz, uno de los nombres más reconocidos del ilusionismo español con proyección internacional.

Su figura quedó especialmente ligada a la cartomagia y a la magia de cerca, disciplinas que acercó a un público amplio gracias también a su presencia televisiva durante décadas. Además de intérprete, desarrolló una labor de investigación y divulgación que influyó en varias generaciones de magos.

La Comunidad de Madrid otrogará el Premio de la Cultura al mago Juan Tamariz / Archivo

Fue también uno de los impulsores de la Escuela Mágica de Madrid, dedicada al estudio y desarrollo del ilusionismo.

Jordi Socías, la memoria visual de la España reciente

El premio de Fotografía reconoce a Jordi Socías, cuya obra ha documentado parte de la evolución cultural y social española de las últimas décadas.

Fotógrafo y editor gráfico, fundó la Agencia Cover y desarrolló una parte esencial de su carrera en Madrid. Sus retratos de escritores, artistas, políticos y personajes públicos forman un archivo visual de una etapa marcada por profundos cambios. También colaboró con publicaciones como El País Semanal, Cinemanía, El Gran Musical y Madrid me mata.

Luis Cobos, los hermanos Caballero y José Carlos Gracia

En Música Clásica, el galardón reconoce a Luis Cobos, compositor y director de orquesta que ha acercado repertorios sinfónicos a públicos amplios y ha combinado la interpretación con la divulgación musical.

Los creadores audiovisuales Alberto y Laura Caballero reciben el premio de Artes Cinematográficas y Audiovisuales por su trabajo en la comedia televisiva. Son responsables de series como Aquí no hay quien viva, La que se avecina, Machos Alfa y Muertos S.L., producciones con una amplia presencia en el audiovisual español.

En literatura, el reconocimiento corresponde a José Carlos Gracia, autor de España y su herencia invisible y creador del pódcast Memorias de un Tambor, dedicado a la divulgación histórica.

Patrimonio, artesanía y cultura popular

El Salón de Otoño, organizado por la Asociación Española de Pintores y Escultores, recibe el premio de Artes Plásticas. Creado en Madrid en 1920, se convirtió en una exposición histórica para la difusión de artistas de distintas generaciones.

La categoría de Moda distingue a Félix Ramiro, diseñador especializado en moda masculina que durante más de tres décadas ha desarrollado una propuesta ligada a la sastrería, el diseño contemporáneo y las referencias culturales.

En Gastronomía, el galardón reconoce a Rafael Ansón, fundador y presidente de honor de la Real Academia de Gastronomía de España, por su labor de divulgación de la cocina española.

El presidente de la Real Academia de Gastronomía de España e Iberoamérica, Rafael Ansón / Fernando Bizerra JR. / EFE

El apartado de Mecenazgo premia a Valentín Díez Morodo, presidente e impulsor de la Fundación Casa de México en España.

Los oficios tradicionales también tienen presencia en esta edición. Las sastrerías Fermín, Justo Algaba y Santos reciben el reconocimiento de Tauromaquia por conservar la elaboración artesanal de trajes de luces, mientras que Guitarras Manuel Rodríguez obtiene el premio de Patrimonio Histórico por una tradición familiar vinculada a la fabricación de instrumentos desde hace más de un siglo.

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El circo madrileño queda representado por MADPAC, asociación creada en 2015 para impulsar la creación, formación y exhibición de espectáculos. El apartado de Artes Populares distingue a las Representaciones Litúrgicas Populares de la Comunidad de Madrid, que reúnen distintas escenificaciones tradicionales realizadas por colectivos locales y vinculadas al patrimonio inmaterial de la región.