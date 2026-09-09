Isabel Coixet deja en Madrid un mensaje para 2077: un casete, un collage y una carta con advertencias sobre la IA

La cineasta Isabel Coixet ha dejado este miércoles su legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, en la que ha decidido depositar un collage hecho por ella misma, una cinta de casete con sus canciones favoritas y una carta en la que hace un llamamiento a quienes abran su consigna dentro de 50 años.

El presidente del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha afirmado que se trata de "una emoción muy especial" recibir a la cineasta en la Caja de las Letras, cámara de un banco reformado en el que se encuentra la sede de la institución.

Montero ha definido a Coixet como "una mirada que ha recorrido el mundo sin perder nunca la curiosidad" y que esa misma mirada nunca se ha limitado a la ficción, sino que ha sido una forma de responsabilidad hacia la sociedad.

El director del Cervantes ha destacado algunas de sus películas, como 'Mi vida sin mí' o 'La vida secreta de las palabras', y su trayectoria cinematográfica internacional: "Su cine ha viajado mucho, pero creo que sería un error confundir esa trayectoria internacional con la simple geografía".

"Isabel ha hecho algo mucho más difícil, ya que ha convertido la libertad y el viaje en una manera de trabajar hacia el fondo de las cosas", ha reflexionado Montero, que también ha recordado sus múltiples adaptaciones cinematográficas, como 'Un amor' de Sara Mesa.

Por otro lado, también ha señalado que basta leer sus artículos para reconocer a una intelectual en el sentido "más abierto y más hermoso de la palabra".

Un collage, un casete y una carta

Coixet ha asegurado que le hizo "muchísima ilusión" cuando le contactaron desde el Instituto Cervantes para que dejara su legado en la Caja de las Letras, pero que al día siguiente le invadió "una angustia tremenda" y le dio "muchas vueltas".

Finalmente, decidió que quería aportar algo "hecho con las manos", de ahí el collage, en lo que ha descrito como una "referencia a un libro desde otro punto de vista" y, al mismo tiempo, una pieza que cuando alguien abra la consigna se pregunte: ¿Esto qué es?

En línea con esa narrativa, otro de los objetos seleccionados ha sido una cinta de casete, un "anacronismo total", declara la cineasta, y añade que "se las van a tener que apañar para reproducirlo" en el futuro.

La cinta contiene 18 canciones que la han acompañado toda la vida, entre las que se encuentra 'Volando voy' de Camarón de la Isla en la primera posición de la lista, seguida de 'El reloj' de Lucho Gatica y 'La lista de la compra' de La Cabra Mecánica.

Por otro lado, también ha incluido una carta escrita con un bolígrafo bic, "una de las grandes invenciones de la humanidad", añade, titulada "A quien pueda interesar en el 2077".

En el acto, Coixet la ha leído y, como indica su título, está destinada a quienes abran su consigna en un momento en el que la directora de cine asegura que se encontrará en una urna de Hello Kitty.

Llamamiento a las generaciones futuras

En esta carta, ha hecho referencia al cambio climático y, que en el momento actual, los glaciares se deshacen, los bosques se queman y las temperaturas aumentan: "Nosotros estamos como paralizados, con la incertidumbre de si estamos a tiempo de hacer algo o no".

"Estoy convencida que habéis tomado buena nota de todo esto y más y habéis dicho hasta aquí", ha afirmado Coixet.

En ese llamamiento a la generación futura, también espera que se pongan límites a la inteligencia artificial, a los androides y a todo lo que está haciendo que las personas sean más "perezosas, letárgicas y definitivamente más bobas" en esta década.

"Espero y deseo que hayáis redefinido la idea de progreso y crecimiento. Crecer no es progreso, es forrarse a costa de la miseria ajena. Progreso es respirar mejor, aburrirse mejor, caminar mejor, equivocarse mejor, reír mejor, es crear con errores", ha concluido.

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La consigna con el número 1586 ha sido la asignada a Coixet, en la que habría metido más cosas de haber sabido su tamaño, añade la cineasta. La directora de cine conservará una de las dos llaves, de forma que una quedará en manos de la institución y otra, en las de la propietaria.