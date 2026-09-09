COMUNIDAD DE MADRID
El Gobierno regional destina 103 millones para la compra de vacunas que garanticen la inmunización durante dos años
Abarca 23 tipos de viales distintos, incluyendo desde vacunas hexavalentes hasta dosis específicas frente al meningococo B, la rabia y el herpes zóster para cubrir los calendarios de vacunación de 2027 y 2028
EP
El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles una inversión superior a los 103 millones de euros para adquirir 2.165.100 dosis de vacunas, destinadas a garantizar durante los próximos 24 meses la inmunización sistemática de la población incluida en los distintos calendarios de vacunación.
Para los años 2027 y 2028 se dispondrá de 23 tipos de viales, entre ellos, la hexavalente, que protege frente a hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis y Haemophilus influenzae tipo b, ha indicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.
También se incluyen las dirigidas a prevenir distintas combinaciones de difteria, tétanos, tosferina y poliomielitis, así como la específica frente a Haemophilus influenzae tipo b.
Asimismo, se comprarán vacunas contra la hepatitis B para población infantil y adulta, además de formulaciones específicas para determinados grupos de riesgo. A ellas se sumarán las dosis frente a la hepatitis A para adultos y niños.
También se adquirirán unidades para prevenir el sarampión, la rubeola, la parotiditis y la varicela, tanto de forma individual como combinada, así como vacunas frente a distintos serogrupos del meningococo.
La compra incluye también las destinadas a proteger contra la rabia y el herpes zóster. El número de dosis que se van a adquirir en esto dos años oscila entre los 8.800 viales de vacuna frente a la rabia a los 325.000 de la conjugada frente al meningococo B.
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