El Gobierno regional destina 103 millones para la compra de vacunas que garanticen la inmunización durante dos años

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles una inversión superior a los 103 millones de euros para adquirir 2.165.100 dosis de vacunas, destinadas a garantizar durante los próximos 24 meses la inmunización sistemática de la población incluida en los distintos calendarios de vacunación.

Para los años 2027 y 2028 se dispondrá de 23 tipos de viales, entre ellos, la hexavalente, que protege frente a hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis y Haemophilus influenzae tipo b, ha indicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

También se incluyen las dirigidas a prevenir distintas combinaciones de difteria, tétanos, tosferina y poliomielitis, así como la específica frente a Haemophilus influenzae tipo b.

Asimismo, se comprarán vacunas contra la hepatitis B para población infantil y adulta, además de formulaciones específicas para determinados grupos de riesgo. A ellas se sumarán las dosis frente a la hepatitis A para adultos y niños.

También se adquirirán unidades para prevenir el sarampión, la rubeola, la parotiditis y la varicela, tanto de forma individual como combinada, así como vacunas frente a distintos serogrupos del meningococo.

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La compra incluye también las destinadas a proteger contra la rabia y el herpes zóster. El número de dosis que se van a adquirir en esto dos años oscila entre los 8.800 viales de vacuna frente a la rabia a los 325.000 de la conjugada frente al meningococo B.