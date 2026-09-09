El Gobierno madrileño da luz verde al proyecto de Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial

Entre las leyes que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso buscaba sacar adelante este mandato, una era la norma con que regular el uso de la inteligencia artificial por parte de la administración regional en su relación con los ciudadanos. La irrupción de esta tecnología permite agilizar enormemente trámites como la solicitud de ayudas, pero se busca que su incorporación sea transparente y garantice cuestiones como la seguridad de los datos en los procedimientos.

Ahora que la legislatura entra en su último curso, esta norma recibe un impulso. En la segunda reunión del Consejo de Gobierno tras el parón de agosto, el Ejecutivo madrileño ha dado hoy luz verde al proyecto de Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial (LADIA). El texto será ahora remitido a la Asamblea para su tramitación y aprobación en un último periodo de sesiones que se prevé intenso. A la Ley de Presupuestos se sumarán también la Ley de Defensa del Contribuyente, la Ley de Turismo o la controvertida nueva Ley del Suelo, la conocida como LIDER.

El proyecto de ley al que hoy se ha dado trámite persigue según avanzan en Sol "avanzar en la transformación digital de la región y regular la incorporación de nuevas tecnologías a los servicios públicos de forma segura y responsable". Se trata, en definitiva, de conseguir una administración más ágil y progresar en la reducción de cargas burocráticas.

En alguna ocasión, el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha apuntado al objetivo de reducir a cinco minutos de media los trámites con la administración. La LADIA, transmiten desde su departamento, busca progresar en ese camino estableciendo las garantías necesarias para que el uso de la IA por parte de los organismos regionales "sea transparente, esté supervisado y cumpla con la normativa europea".

En este sentido, pretende también reforzar los derechos ciudadanos ante el uso de sus datos y la automatización de trámites. La ley permitirá que el interesado conozca cómo se han utilizado sus datos, cuyo control y supervisión deberá quedar garantizado por la propia administración.

La regulación, calificada desde el gabinete regional como pionera, abordará también "la prestación de servicios públicos digitales y el uso de sistemas de IA en la Comunidad de Madrid, la digitalización administrativa integral, la seguridad de las infraestructuras tecnológicas, la capacitación ciudadana, y el apoyo al sector empresarial, el fomento del empleo y el impulso a la innovación", detalla el Gobierno madrileño en una nota.

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No ha sido el único acuerdo alcanzado hoy por el Consejo de Gobierno en materia de relación con las administraciones. El Ejecitivo regional ha aprobado este miércoles destinar cerca de ocho millones de euros para garantizar hasta noviembre de 2027 la continuidad del servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano, que facilita la comunicación y la realización de gestiones con la Administración regional por teléfono, WhatsApp, chat, videollamada, correo electrónico, formularios y portales digitales, además de la red de oficinas de atención presencial.