Facua denuncia a Madring por prohibir entrar con comida y bebida a la Fórmula 1 en Madrid

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Madring ante la Dirección General del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por impedir a los asistentes acceder con comida y bebida adquirida en el exterior al Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid, que se celebra del 11 al 13 de septiembre.

La asociación considera que esta prohibición es ilegal y reclama a Consumo que obligue a la organización a retirarla. En la página oficial del evento, Madring señala en su apartado de preguntas frecuentes que "no está permitido acceder al recinto con comida y bebida propia", mientras que la comida también figura entre los objetos prohibidos.

En ese mismo apartado se detallan además restricciones sobre los envases, entre ellos las botellas de vidrio, las botellas metálicas y las latas, así como las botellas de plástico de más de 500 mililitros.

Facua sostiene que impedir la entrada con alimentos y bebidas comprados fuera no responde a razones de seguridad, higiene ni a ninguna otra causa objetiva que justifique la medida. La organización considera además que permitir su acceso no afecta, por sí mismo, al desarrollo ni al disfrute de la competición.

La asociación pone el foco en que dentro del recinto sí estará permitido comer y beber, siempre que los productos hayan sido adquiridos en los puntos de venta habilitados en el propio circuito.

A juicio de FACUA, esta diferencia supone una "imposición indirecta de servicios accesorios no solicitados" y genera un desequilibrio en la relación contractual en perjuicio de los consumidores.

Facua pide que se cambie antes del Gran Premio

La organización de consumidores ha pedido al Ministerio que actúe contra Madring y obligue a retirar la prohibición para que los asistentes puedan acceder con comida y bebida adquirida en el exterior.

Facua recuerda además que Consumo ya ha sancionado recientemente una práctica similar. El departamento dirigido por Pablo Bustinduy multó a los organizadores del Reggaeton Beach Festival por impedir el acceso con alimentos comprados fuera del recinto, después de una denuncia presentada por la propia asociación.

La organización considera que este precedente respalda su reclamación y despeja las dudas sobre la legalidad de este tipo de restricciones, por lo que pide que Consumo aplique ahora el mismo criterio en el caso del Gran Premio.

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Facua también ha animado a los asistentes a los que se impida acceder al recinto con comida o bebida del exterior a ponerse en contacto con la asociación para estudiar posibles actuaciones.