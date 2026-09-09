El 'efecto' goleador de Llorente y la reaparición de Julián no son suficientes para un Atlético que se achica en Anfield

La Champions ya no entiende de esperas. El nuevo formato ha convertido las primeras jornadas en un escenario de grandes noches y Anfield volvió a ser una de ellas para un Atlético de Madrid que, quizá, recibió demasiado temprano un examen de nivel. Con Julián Álvarez estrenando titularidad esta temporada, los rojiblancos soñaron con el tanto inicial de un Llorente que no falló a su cita con el gol en Liverpool. Ni por esas pudieron los de Simeone sumar los primeros tres puntos en este estreno europeo (2-1). Los ingleses remontaron, exhibieron el músculo competitivo que los caracteriza y dejaron al conjunto de Simeone sin recompensa, después de haber tenido durante buena parte de la noche motivos para creer.

Julián Alvarez y la ‘nueva normalidad’

Con todo lo que tenía a su disposición saltó Simeone en el estreno europeo del Atlético de Madrid en Anfield. Y sí, eso también incluía a Julián Alvarez, que pasó de puntillas por el partido. El argentino regresó a un once titular tras manifestar su deseo de abandonar el club durante el mercado de fichajes. El técnico rojiblanco jugó al despiste en la previa del encuentro, confesando que el ariete se encontraba aún “en fase de crecimiento” y “todavía” no lo veía para partir de inicio. Lo cierto es que Simeone apostó por la ‘nueva normalidad’, que el club y el propio jugador recuperarán con el transcurso de los partidos. Más allá de la situación del argentino, que acaparó todas las miradas en los minutos previos al encuentro, el técnico rojiblanco alineó al que se presupone como el once más competitivo.

La pareja compuesta por Barrios y Koke resulta difícilmente sustituible. En los costados, Simeone se inclinó por Giuliano y Baena, uno de los hombres más en forma de la plantilla en este arranque de curso. Regresó al sistema de tres centrales, con Pubill, Hancko y Romero en el centro de la zaga. Un sistema con el que Simeone siempre se ha mostrado realmente cómodo. Desde el carrilero derecho partió Marcos Llorente, en el regreso a un estadio fetiche para el madrileño, y el izquierdo fue ocupado por un futbolista multiusos como Giuliano. Enfrente se encontró a un Liverpool de Andoni Iraola aún ‘en pañales’, plagado de novedades respecto al pasado curso, pero que está llamado a ocupar una de las ansiadas ocho primeras plazas al término de la fase liga.

Anfield, territorio de Marcos Llorente

Le sentó bien al Atlético de Madrid la puesta en escena por medio de este nuevo sistema. Entró al partido con la energía que requiere un escenario como Anfield. Lo corroboró Marcos Llorente, que volvió a marcar en el que se ha convertido ‘su’ jardín particular. Hay entornos en los que un futbolista se muestra más inspirado de lo habitual. El español, que se siente como en casa cada vez que pone un pie en Liverpool, anotó su quinto gol en enfrentamientos ante el equipo red.

El reaparecido Julián fue partícipe del tanto, dejándose caer entre líneas y filtrando un pase medido para Llorente, que no se puso nervioso ante la salida de Alisson.

A partir de ahí, el Atlético cedió la iniciativa a un Liverpool que se mostró realmente incómodo en el arranque. Solo Ngumoha y su desparpajo parecían poner en apuros al conjunto rojiblanco. Pero el Atlético iba retrocediendo con el paso de los minutos, repitiendo una fórmula que en el pasado ya le costó caro en más de una ocasión. No iba a ser menos en este caso. El Liverpool, más por empuje que por fútbol, recortó distancias al filo del descanso. Araújo se lució con un taconazo para asistir a un incansable Szoboszlai. El futbolista húngaro definió con templanza ante Oblak, que había frustrado los intentos previos del conjunto inglés durante los últimos compases de primera mitad.

El Atlético se deshace en la segunda mitad

Venía creciendo el conjunto dirigido por Andoni Iraola. Lo refrendó Alexis MacAllister a la salida de vestuarios tras conseguir el segundo tanto del Liverpool. El argentino cazó un rechace en la frontal del área y, por medio de un zurdazo ante el que nada pudo hacer Jan Oblak, desató la locura en Anfield. El centrocampista celebró con rabia y se reivindicó, días después de confesar que la directiva red aún no le ha ofrecido la renovación.

Antes de ser sustituido por lesión, Barcola ya había tenido un mano a mano que se escapó por centímetros. Un Atlético en la lona vio comprometido su partido tras acumular diez minutos de zozobra.

No le gustaba en absoluto a Simeone lo que estaba viendo sobre el césped. El argentino dio entrada a Grimaldo y Lookman, pero no renunció al sistema de tres centrales con el que partió de inicio. Sí que ubicó a Llorente en la medular, aprovechando su inspiración para buscar el tanto de la igualada. El Liverpool, por incapacidad o voluntad propia, se conformó tras conseguir la ventaja y el Atlético, consecuentemente, dio un pequeño paso adelante, pero en ningún momento generó sensación de peligro como para obtener el premio del gol.

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En cualquier caso, no fue suficiente para conseguir el empate. Tampoco sirvió un arranque prometedor de los rojiblancos, que terminaron abandonando Anfield con la sensación de haber dejado escapar una gran oportunidad.