Las educadoras infantiles mantienen su protesta en Sol y reprochan a Ayuso que no tenga "hueco" para recibirlas

Las educadoras infantiles han cumplido este miércoles su segunda noche de concentración permanente en la Puerta del Sol para reclamar mejoras laborales y han reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que su Gabinete les haya comunicado que no dispone de "hueco" en su agenda para recibirlas.

Las trabajadoras mantienen desde el 7 de abril una huelga con la que exigen una reducción de las ratios, la implantación de la pareja educativa en las aulas y mejoras salariales. Ataviadas con sus habituales camisetas amarillas, continúan concentradas frente a la sede del Gobierno regional a la espera de que se abra una mesa de negociación.

La portavoz de la Plataforma Laboral de las Escuelas Infantiles (PLEI), Rosa Marín, ha asegurado que solicitaron una reunión con Ayuso para abordar sus reivindicaciones, pero recibieron como respuesta que la presidenta no tenía espacio en su agenda y que su petición sería trasladada a la Consejería de Educación.

Marín ha acusado al Gobierno regional de haber "ignorado" la huelga durante los últimos cinco meses y ha advertido de las dificultades que están generando los servicios mínimos en el comienzo del curso, especialmente durante el periodo de adaptación de los menores.

Las educadoras reclaman unas condiciones que, según defienden, permitan mejorar tanto la atención a los niños de cero a tres años como la situación laboral de las profesionales que trabajan en las escuelas infantiles.

Menos niños por aula y pareja educativa

La plataforma también ha valorado la propuesta del Ministerio de Educación para modificar la normativa estatal y reducir el número de alumnos por profesional en el primer ciclo de Infantil.

El borrador plantea ratios máximas de cuatro niños entre cero y un año, seis entre uno y dos años y ocho entre dos y tres años. Las trabajadoras consideran que las medidas relativas a las ratios y a la pareja educativa están ya "en camino", aunque todavía deben completar su tramitación administrativa.

La protesta en Sol ha continuado pese a la lluvia registrada durante la noche. Las participantes han instalado sombrillas y otros elementos para permanecer en la plaza y han habilitado además una caja de resistencia con la que pretenden ayudar económicamente a las trabajadoras que tienen más dificultades para afrontar los meses de huelga.

Las educadoras prevén mantener las movilizaciones durante los próximos días. Este viernes tienen previsto concentrarse frente a la Asamblea de Madrid coincidiendo con el Debate sobre el Estado de la Región y el domingo participarán en otra protesta contra la celebración de la Fórmula 1 en Madrid.

La Comunidad dice que "no se ha olvidado" de ellas

La concentración ha recibido este miércoles el apoyo de representantes de Más Madrid. La portavoz municipal, Rita Maestre, ha acusado al Gobierno autonómico de mantener una actitud de "indiferencia, maltrato y abandono" hacia las trabajadoras.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha señalado que las educadoras no pueden afrontar el coste de vida en Madrid con salarios de alrededor de 1.080 euros mensuales y ha reclamado más financiación, la implantación de la pareja educativa y una mejora de los sueldos.

Desde el Gobierno regional, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha defendido que la Comunidad de Madrid "no se ha olvidado" de las educadoras y mantiene un "diálogo permanente" con ellas.

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No obstante, García Martín ha sostenido que la negociación de sus condiciones laborales no corresponde directamente al Ejecutivo autonómico, sino que debe abordarse en la mesa de negociación colectiva entre sindicatos y patronal.