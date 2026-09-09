Cómo llegar al circuito Madring para ver la Fórmula 1 en Madrid: Cercanías, metro, autobuses y aparcamiento

Madrid se prepara para vivir un fin de semana histórico con la llegada de la Fórmula 1 a la capital. El estreno del circuito Madring reunirá a miles de aficionados en torno a Ifema Madrid y Valdebebas, en un evento que obligará a planificar con antelación los desplazamientos para evitar atascos y llegar a tiempo a la carrera.

Con un dispositivo especial de movilidad preparado por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, el transporte público será la principal alternativa para acceder al trazado durante los tres días del Gran Premio de España. Metro, Cercanías, autobuses lanzadera y zonas específicas para taxis y VTC serán algunas de las opciones disponibles para los asistentes.

Si tienes entrada para la Fórmula 1 en Madrid, a continuación te detallamos las formas de llegar al circuito, qué transporte elegir según tu zona de acceso y dónde aparcar si necesitas desplazarte en coche.

Antes de ir al circuito Madring: revisa tu entrada

Uno de los aspectos más importantes para llegar correctamente al Gran Premio de Madrid es saber a qué zona del circuito corresponde tu entrada. Madring estará dividido en dos áreas independientes: Madring Norte y Madring Sur. La organización advierte de que los aficionados deberán acceder por el punto indicado en su entrada, ya que no será posible desplazarse entre ambas zonas desde el interior del circuito.

Por ello, se recomienda planificar el trayecto con antelación y comprobar cuál es la estación o acceso más cercano antes de salir hacia la carrera.

Cómo llegar al GP de Madrid de Fórmula 1 en Metro

El Metro será una de las principales opciones para llegar al circuito Madring durante el Gran Premio. Los aficionados podrán utilizar principalmente estas líneas:

Línea 8 : Feria de Madrid (Ifema) y Mar de Cristal.

: Feria de Madrid (Ifema) y Mar de Cristal. Línea 4: Canillas, Mar de Cristal y San Lorenzo.

La estación más recomendable dependerá de la zona del circuito a la que tenga que acceder cada espectador, por lo que será importante consultar la ubicación exacta de la entrada.

Cómo llegar al circuito Madring en Cercanías

Cercanías será otra de las alternativas más directas para acceder a la zona norte del circuito. La opción principal será la Línea C-1 hasta la estación de Valdebebas. Los aficionados podrán conectar desde estaciones como Atocha, Recoletos o Nuevos Ministerios realizando transbordo en Chamartín.

Autobuses y lanzaderas gratuitas para ir a la Fórmula 1 en Madrid

Durante el Gran Premio, también se habilitarán servicios especiales de autobús para facilitar los desplazamientos de los aficionados. La organización pondrá en marcha lanzaderas gratuitas desde varios puntos estratégicos de Madrid, entre los que se encuentran:

Plaza de Castilla .

. Canillejas .

. Avenida de América .

. Estadio Metropolitano.

Además, estarán disponibles diferentes líneas de autobús según la zona de acceso. En la zona sur: 120, 122, 104, 171, T11, 87, 172SF, 125 y 172. En la zona norte y fan zone: 171, 174 y N28. En el acceso principal de Ifema Madrid: 73, SE709, 122, 828 y 112.

Cómo llegar al circuito Madring desde el aeropuerto de Madrid

Los aficionados que lleguen a Madrid en avión tendrán como principales opciones el taxi y los vehículos VTC. La organización habilitará zonas específicas para la recogida y bajada de pasajeros, permitiendo acceder de forma directa a los principales puntos del circuito.

Esta alternativa está especialmente recomendada para desplazamientos puntuales y para quienes busquen una opción más cómoda y flexible durante el evento.

¿Se puede ir en coche al GP de Madrid de Fórmula 1?

Los asistentes que quieran acudir en vehículo privado deben tener en cuenta que no habrá aparcamiento dentro del circuito Madring. La organización recomienda utilizar el transporte público para evitar problemas de tráfico en los alrededores de Ifema y Valdebebas.

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Para quienes necesiten desplazarse en coche, se habilitará una zona de aparcamiento con reserva previa en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, desde donde saldrán lanzaderas hasta el circuito.