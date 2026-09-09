El servicio 012 de atención al ciudadano mantendrá su operatividad con una inversión de 8 millones por dos años

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles destinar cerca de 8 millones de euros para garantizar durante los próximos dos años la continuidad del servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano, que facilita la comunicación y la realización de gestiones con la Administración regional.

El 012 ofrece asistencia por teléfono, WhatsApp, chat, videollamada -incluida la asistencia en lengua de signos-, correo electrónico, formularios y portales digitales. A estos canales se suman las oficinas presenciales y las unidades móviles que recorren municipios de menos de 65.000 habitantes, ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. A través de estos medios, los madrileños pueden obtener información sobre vivienda, transporte, empleo, educación o asuntos sociales, entre otras materias.

También pueden solicitar cita previa, recibir ayuda ante incidencias en la tramitación electrónica, contactar con otros departamentos de la Administración y presentar sugerencias, quejas o agradecimientos.

En conjunto, los servicios de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid superaron los 1,7 millones de consultas durante el primer semestre de 2026, un 2% más que en el mismo periodo del año anterior. La mayoría se realizaron a través del teléfono 012, seguido de los diferentes canales digitales.

Servicios especializados

Entre los recursos especializados destaca el 012 Mujer, que durante el primer semestre del año prestó asistencia a más de 3.500 víctimas de violencia, así como a sus familiares y allegados.

Por su parte, el 012 A tu lado ofreció una primera respuesta y ayuda psicológica a cerca de 5.000 personas en situación de soledad o con crisis de ansiedad, mientras que el 012 Apoyo a la Maternidad superó las 17.500 consultas.

Desde su puesta en marcha en noviembre de 2024, el 012 Contra las Drogas ha atendido a más de 700 personas con problemas relacionados con el consumo de sustancias y a sus familias.

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Además, la Red de Oficinas de Atención al Ciudadano realizó 362.445 gestiones, un 26% más que en 2025, mientras que la Oficina Central, situada en la Carrera de San Jerónimo, 13, superó las 40.000, el doble que el año anterior. A estas cifras se suman cerca de 1.500 atenciones preferentes a mayores y personas que necesitan algún tipo de apoyo.