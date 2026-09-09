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El servicio 012 de atención al ciudadano mantendrá su operatividad con una inversión de 8 millones por dos años

La Comunidad de Madrid refuerza su red de atención al ciudadano priorizando servicios especializados como el 012 Mujer, 012 A tu lado y 012 Apoyo a la Maternidad

Vista del número 012 en las instalaciones de la nueva Oficina Central de Atención al Ciudadano en la Carrera de San Jerónimo.

Vista del número 012 en las instalaciones de la nueva Oficina Central de Atención al Ciudadano en la Carrera de San Jerónimo. / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

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EP

Madrid

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles destinar cerca de 8 millones de euros para garantizar durante los próximos dos años la continuidad del servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano, que facilita la comunicación y la realización de gestiones con la Administración regional.

El 012 ofrece asistencia por teléfono, WhatsApp, chat, videollamada -incluida la asistencia en lengua de signos-, correo electrónico, formularios y portales digitales. A estos canales se suman las oficinas presenciales y las unidades móviles que recorren municipios de menos de 65.000 habitantes, ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. A través de estos medios, los madrileños pueden obtener información sobre vivienda, transporte, empleo, educación o asuntos sociales, entre otras materias.

También pueden solicitar cita previa, recibir ayuda ante incidencias en la tramitación electrónica, contactar con otros departamentos de la Administración y presentar sugerencias, quejas o agradecimientos.

En conjunto, los servicios de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid superaron los 1,7 millones de consultas durante el primer semestre de 2026, un 2% más que en el mismo periodo del año anterior. La mayoría se realizaron a través del teléfono 012, seguido de los diferentes canales digitales.

Servicios especializados

Entre los recursos especializados destaca el 012 Mujer, que durante el primer semestre del año prestó asistencia a más de 3.500 víctimas de violencia, así como a sus familiares y allegados.

Por su parte, el 012 A tu lado ofreció una primera respuesta y ayuda psicológica a cerca de 5.000 personas en situación de soledad o con crisis de ansiedad, mientras que el 012 Apoyo a la Maternidad superó las 17.500 consultas.

Desde su puesta en marcha en noviembre de 2024, el 012 Contra las Drogas ha atendido a más de 700 personas con problemas relacionados con el consumo de sustancias y a sus familias.

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Además, la Red de Oficinas de Atención al Ciudadano realizó 362.445 gestiones, un 26% más que en 2025, mientras que la Oficina Central, situada en la Carrera de San Jerónimo, 13, superó las 40.000, el doble que el año anterior. A estas cifras se suman cerca de 1.500 atenciones preferentes a mayores y personas que necesitan algún tipo de apoyo.

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