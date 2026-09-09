COMUNIDAD DE MADRID
El servicio 012 de atención al ciudadano mantendrá su operatividad con una inversión de 8 millones por dos años
La Comunidad de Madrid refuerza su red de atención al ciudadano priorizando servicios especializados como el 012 Mujer, 012 A tu lado y 012 Apoyo a la Maternidad
EP
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles destinar cerca de 8 millones de euros para garantizar durante los próximos dos años la continuidad del servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano, que facilita la comunicación y la realización de gestiones con la Administración regional.
El 012 ofrece asistencia por teléfono, WhatsApp, chat, videollamada -incluida la asistencia en lengua de signos-, correo electrónico, formularios y portales digitales. A estos canales se suman las oficinas presenciales y las unidades móviles que recorren municipios de menos de 65.000 habitantes, ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. A través de estos medios, los madrileños pueden obtener información sobre vivienda, transporte, empleo, educación o asuntos sociales, entre otras materias.
También pueden solicitar cita previa, recibir ayuda ante incidencias en la tramitación electrónica, contactar con otros departamentos de la Administración y presentar sugerencias, quejas o agradecimientos.
En conjunto, los servicios de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid superaron los 1,7 millones de consultas durante el primer semestre de 2026, un 2% más que en el mismo periodo del año anterior. La mayoría se realizaron a través del teléfono 012, seguido de los diferentes canales digitales.
Servicios especializados
Entre los recursos especializados destaca el 012 Mujer, que durante el primer semestre del año prestó asistencia a más de 3.500 víctimas de violencia, así como a sus familiares y allegados.
Por su parte, el 012 A tu lado ofreció una primera respuesta y ayuda psicológica a cerca de 5.000 personas en situación de soledad o con crisis de ansiedad, mientras que el 012 Apoyo a la Maternidad superó las 17.500 consultas.
Desde su puesta en marcha en noviembre de 2024, el 012 Contra las Drogas ha atendido a más de 700 personas con problemas relacionados con el consumo de sustancias y a sus familias.
Además, la Red de Oficinas de Atención al Ciudadano realizó 362.445 gestiones, un 26% más que en 2025, mientras que la Oficina Central, situada en la Carrera de San Jerónimo, 13, superó las 40.000, el doble que el año anterior. A estas cifras se suman cerca de 1.500 atenciones preferentes a mayores y personas que necesitan algún tipo de apoyo.
- La huevería centenaria que resiste en Chamberí: 'Los que van al gimnasio se han convertido en nuestros mejores clientes
- Un incendio en Santa María de la Alameda moviliza 20 medios terrestres y aéreos en la Sierra Oeste de Madrid
- La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
- Cuatro miembros de la Ejecutiva del PSOE de Leganés dimiten tras la candidatura de Miguel Recuenco
- Jesús Higueras, párroco de Santa María de Caná, nombrado Hijo Adoptivo de Pozuelo: 'Necesitamos hablar más y descalificarnos menos
- Madrid insta al Gobierno a la repatriación de 134 menores en plena crisis de Ceuta
- El sendero madrileño que convierte 15 kilómetros de montaña en una lección de botánica
- Tres menores hallan una cartera con 205 euros en Valdemoro y la entregan a la Policía Local