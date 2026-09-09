Anfield pone a prueba la mandíbula de un Atlético que sigue esperando a Julián: “Está en fase de crecimiento, todavía no lo veo para que empiece”

No hay tiempo para lamentaciones, así es este fútbol de hoy en día que se juega cada tres días. Tras el golpetazo ante el Athletic y todavía en pleno proceso de construcción y asimilación de las caras nuevas, el Atlético de Madrid vuelve a la competición que alimenta todos sus anhelos. La Champions pone a prueba desde este miércoles al equipo de Diego Pablo Simeone en Anfield, uno de los grandes templos del fútbol mundial, donde inicia un nuevo asalto a un título tan deseado como traumático a lo largo de toda su historia.

Lo hará frente al Liverpool, como hace un año, pero en este caso de Andoni Iraola. De nuevo, Inglaterra como punto de partida del desafío eterno del conjunto rojiblanco. Finalista en 2014 y 2016, semifinalista en 2017 y 2026, el Atlético sigue sin levantar el trofeo. Toda una “obsesión” trasversal, desde el club hasta la afición, que todavía se lamenta de cómo el equipo se quedó a un paso de la final en la pasada edición, eliminado por el Arsenal.

Hasta Anfield llega el equipo rojiblanco después de un inicio irregular, y con la mandíbula tocada tras el puñetazo que supuso la reciente visita a San Mamés. Los de Simeone han mezclado momentos prometedores con otros de dudas: ganó 2-0 al Málaga, empató 2-2 con el Villarreal, venció 1-3 al Sevilla y sufrió el citado 3-0 ante el Athletic. Y todavía arrastrando, por más que la mayoría de actores tratan de dejarlo atrás, el 'caso Julián'.

Julián, en el banquillo

El argentino, el futbolista a priori llamado a ser la estrella del equipo, todavía busca reencontrarse tras de un verano marcado por su sueño frustrado de fichar por el FC Barcelona. Y no será de la partida, al menos de inicio, mientras le apuntan todos los focos. "Está en fase de crecimiento. Todavía no lo veo para que empiece este miércoles y seguramente nos ayudará en el andar del partido”, explicó Simeone en la previa en rueda de prensa en Anfield.

Julian Alvarez, en una foto de archivo de la pasada Liga de Campeones. / NEIL HALL / EFE

Escenario opuesto al de su amigo, el Cuti Romero, fichaje estelar del curso y que sí cuenta con opciones de formar desde el inicio y estrenarse como titular. Su entrada al once es una de las incógnitas que mantiene Simeone, En el lateral izquierdo deberá elegir entre Alejandro Grimaldo, todavía lejos de su mejor versión ofensiva y con algunas dudas defensivas, o David Hancko. En el centro del campo, Morten Hjulmand apunta a acompañar a Pablo Barrios.

Sin Julián de inicio, la combinación ofensiva podría quedar en manos de Kang-in Lee, Álex Baena y Ademola Lookman. Y por supuesto, donde sea, el soldado de Simeone al que mejor se le da el feudo del equipo inglés: Marcos Llorente. El lateral, que recientemente anunció su adiós de la selección, ha marcado cuatro goles en las dos visitas a Anfield. Y este miércoles volverá a intentar brillar en su campo predilecto.

Iraola construye su Liverpool

Enfrente estará un Liverpool que, bajo la nueva dirección de Andoni Iraola, tampoco ha alcanzado todavía su máximo potencial. El verano ha supuesto una profunda transformación para el conjunto inglés. Se marcharon futbolistas que habían sido fundamentales en los últimos años, como Mohamed Salah, Andy Robertson e Ibrahima Konaté, además del director deportivo Richard Hughes. También hubo relevo en el banquillo, con la llegada de Iraola en sustitución de Arne Slot, y comenzó un nuevo proyecto cuya gran apuesta es Bradley Barcola, fichado al Paris Saint-Germain por 140 millones de euros.

Andoni Iraola, entrenador del Liverpool / Simon Galloway/PA Wire/dpa/EUROPA PRESS

Iraola tiene por delante la tarea de ensamblar numerosas piezas nuevas y, sobre todo, implantar su característico estilo de presión e intensidad continua. Al mismo tiempo, debe adaptarse a las exigencias de un club de una dimensión muy superior a la de sus anteriores experiencias. Nunca había dirigido a un equipo obligado a competir simultáneamente por la Premier League y la Liga de Campeones, con el desgaste físico que implica un calendario de ese nivel y un modelo de juego especialmente exigente para sus futbolistas.

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Se agarrará mientras lo busca, eso sí, al fortín de Anfield, donde solo han ganado el PSG y el Manchester City desde el pasado mes de diciembre, con una racha de 17 victorias en sus últimos 18 partidos continentales en Anfield en la primera fase. Un escario imponente que también tiene bueno recuerdos para su rival, y que enfrentará a dos equipos que necesitan victorias que ayuden a construir su mejor versión.