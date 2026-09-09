Almeida ve "inexplicable" que el Bernabéu no acoja la final del Mundial 2030 y pide apoyo al Gobierno

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que sería "inexplicable" que la capital no fuera elegida para albergar la final del Mundial de fútbol de 2030 y ha reclamado al Gobierno central que se implique de forma activa para conseguirlo. En una entrevista en Onda Madrid, el regidor ha defendido las condiciones de la ciudad para acoger el encuentro y ha advertido de que, sin ese respaldo, será difícil evitar que se celebre en Casablanca.

“Somos los promotores de esa candidatura”, ha reivindicado ante los micrófonos de la cadena pública Almeida, que ha situado a Madrid entre las grandes capitales del fútbol mundial. El alcalde ha apuntado al Santiago Bernabéu como uno de los principales argumentos a favor de la ciudad, afirmando que se trata de “una infraestructura que no hay prácticamente en ninguna otra ciudad”.

A las características del feudo blanco ha sumado la experiencia de Madrid en la celebración de citas multitudinarias, como la reciente visita del Papa o el Gran Premio de F1 que se celebrará este fin de semana. “Hemos demostrado la capacidad de organización de grandes eventos que tenemos en esta ciudad”, ha asegurado, antes de subrayar que la capital es capaz de organizar la final “de la mejor manera posible”.

En este sentido, en la misma entrevista Almeida ha destacado los trabajos realizados para transformar el entorno de Ifema en un circuito de Fórmula 1 en un tiempo récord. El alcalde, que ha explicado que el día anterior pudo recorrer el trazado en un coche, ha subrayado la complejidad de construirlo en apenas 15 meses y de cumplir los requisitos técnicos y de seguridad de la competición.

Pese a esta probada capacidad, ha lamentado el regidor popular, sin el apoyo del Gobierno central será complicado que Madrid llegue a albergar la final. “Si este Gobierno no se implica y si este Gobierno no participa de manera activa, pues será difícil que se celebre aquí, que no se vaya a Casablanca”, ha advertido. El alcalde no ha concretado qué gestiones reclama al Ejecutivo, pero ha situado su participación como un elemento determinante para las aspiraciones madrileñas.

El Mundial de 2030 tendrá como anfitriones principales a España, Portugal y Marruecos, que compartirán una edición especial por el centenario de la competición. Además, Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán un partido cada uno como parte de la conmemoración de los cien años del primer campeonato, disputado en territorio uruguayo en 1930. El torneo se extenderá así por seis países de tres continentes, aunque el grueso de los encuentros se concentrará en las sedes españolas, portuguesas y marroquíes