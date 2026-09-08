COMUNIDAD DE MADRID
El Tribunal de Cuentas admite a trámite la denuncia de Más Madrid por la compra del ático
El grupo parlamentario reclama el cumplimiento estricto del reglamento de la Asamblea, advirtiendo de que "si no nos dan la documentación un día antes, el debate no se puede producir"
Efe
El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la denuncia por responsabilidad contable presentada por el grupo parlamentario Más Madrid sobre la compra de un ático en Chamberí por parte del Gobierno de la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso.
En un documento facilitado por la formación este martes, el tribunal señala que el caso pasa ahora a la Sección de Enjuiciamiento para valorar si abre diligencias preliminares o procedimiento de reintegro por alcance. En paralelo, Más Madrid sigue instando al Ejecutivo de la presidenta Díaz Ayuso a entregar toda la documentación relativa a la adquisición del inmueble.
El Gobierno regional ha fijado el próximo 17 de septiembre una comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la Asamblea para informar sobre la gestión de la empresa pública Planifica Madrid, responsable de la operación. "Ayuso pretendía llegar al pleno del 17, soltarnos al consejero, que nos de toda su propaganda y que nosotros no tuviéramos la documentación con la que responderle con papeles oficiales sobre la compra del ático", ha criticado el diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca, quien defiende que el artículo 111 del reglamento de la Cámara vallecana obliga a entregar la documentación antes de esa fecha.
En ese sentido, Martínez Abarca ha reclamado que la documentación llegue a manos de los grupos políticos 24 horas antes de la comparecencia: "El reglamento es muy tajante, si no nos la dan ese debate no se puede producir".
"No se puede presentar el 17 sin habernos entregado el 16 toda la documentación que llevamos mes y medio exigiendo a Planifica Madrid, la consejería de Presidencia y Transparencia", ha subrayado el diputado en declaraciones trasladadas a los medios.
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