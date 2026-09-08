Tres menores hallan una cartera con 205 euros en Valdemoro y la entregan a la Policía Local

Tres menores de edad encontraron este lunes una cartera con 205 euros en su interior en Valdemoro (Madrid) y decidieron entregarla a la Policía Local para que pudiera ser devuelta a su propietario.

Los jóvenes acudieron durante la tarde a agentes de la Policía Local de Valdemoro y les hicieron entrega tanto de la cartera como del dinero que contenía, según ha informado el propio cuerpo policial a través de sus redes sociales.

Gracias a la actuación de los menores, los agentes consiguieron localizar al dueño de la cartera y devolverle sus pertenencias con todo el contenido que había en su interior.

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La Policía Local de Valdemoro ha destacado públicamente el comportamiento de los jóvenes y ha agradecido su gesto. "Gestos así hacen una sociedad mejor", ha señalado el cuerpo municipal.