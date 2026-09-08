Suma Flamenca 2026: Rocío Molina, Patricia Guerrero y Carmen Linares encabezan una edición con acento femenino

Suma Flamenca celebrará este otoño su 21ª edición con una programación que mira al presente sin perder de vista a quienes construyeron la historia. Bajo el lema Flamencas, el festival de la Comunidad de Madrid situará el papel de las mujeres en el centro de una convocatoria que reunirá 47 galas, 21 estrenos absolutos y otros 12 estrenos en Madrid entre el 13 de octubre y el 1 de noviembre. Cante, baile y toque volverán a conformar las tres grandes columnas de una cita que desplegará su actividad en ocho espacios y 11 escenarios de la región.

La elección del lema no funciona únicamente como reclamo. La presencia femenina atravesará tanto la programación artística como las actividades de reflexión que precederán al festival. El cartel, protagonizado por Carmen Amaya, anticipa esa voluntad de revisar el lugar que las creadoras e intérpretes han ocupado en el desarrollo del flamenco y el que mantienen actualmente en sus distintas disciplinas. La nómina de artistas dibuja, además, un mapa deliberadamente amplio de generaciones y lenguajes. En el baile convivirán figuras que han hecho de la experimentación una parte central de su trabajo, como Rocío Molina, Israel Galván, Patricia Guerrero o Andrés Marín, con nombres como Farruquito, Mercedes Ruiz, Jesús Carmona, Adela Campallo, Karime Amaya, El Yiyo, Belén López o La Piñona. El festival plantea así un recorrido en el que tradición, investigación y vanguardia compartirán escenario.

Israel Galván es uno de los platos fuertes de Suma Flamenca 2026. / ARCHIVO

El cante tendrá entre sus principales reclamos a Carmen Linares, una de las grandes voces de las últimas décadas, junto a Israel Fernández, Aurora Vargas, Argentina, Ezequiel Benítez, Alicia Morales, Capullo de Jerez, Pedro el Granaíno o Sandra Carrasco. A ellos se sumarán propuestas concebidas como encuentros entre distintas geografías cantaoras, entre ellas De Chipiona a La Isla, con Jesús Castilla y Samuel Serrano, y De Málaga a Cádiz, con Cancanilla de Málaga y Caracolillo de Cádiz.

La guitarra ocupará también un espacio propio con intérpretes como Alejandro Hurtado, Juan Ramón Caro, Joni Jiménez, José Almarcha, Jerónimo Maya o Andrea Salcedo, además de la participación especial de Jorge Pardo. La programación amplía, no obstante, las fronteras instrumentales habituales del flamenco: Chano Domínguez ofrecerá un recital de piano solo, mientras Trinidad Jiménez, Antonio Lizana o Antonio Serrano llevarán al festival flauta, saxo, armónica y otros timbres.

Dops figuras esenciales

Antes del comienzo oficial de las galas, el Ateneo de Madrid servirá como espacio de contextualización histórica. Entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre acogerá mesas redondas, conferencias y actuaciones dedicadas a estudiar la presencia de las mujeres en el cante, el baile y el toque. Entre los asuntos abordados estarán la trayectoria histórica de las artistas flamencas y dos figuras esenciales: Pastora Pavón y Carmen Amaya. Participarán investigadoras y periodistas como Ángeles Cruzado, Ángeles Castellano y Montse Madridejos, junto a intérpretes como Sara Calero, Mercedes Luján, Loreto de Diego, Lucía Beltrán, Rocío Luna y Patricia Donn. El programa se completará con la exposición fotográfica Flamencas. Cante, Baile y Toque, de Ana Palma, abierta hasta el 28 de octubre.

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Carmen Linares, en Madrid. / ALBA VIGARAY

Suma Flamenca mantendrá su principal centro de gravedad en Madrid capital, con actividad en los Teatros del Canal, el Teatro de la Abadía y los centros culturales Paco Rabal y Pilar Miró, pero extenderá su programación a La Cabrera, Rascafría, San Lorenzo de El Escorial y Aranjuez. Esta última localidad se incorpora este año al circuito con una gala especial de Suma Flamenca Joven en el Teatro Real Carlos III.