El Real Madrid vence, pero no convence ante el Inter y recibe la bronca del Bernabéu en el estreno europeo

El Real Madrid de José Mourinho, lógicamente, es un equipo aún en construcción. Nada que no sea fácilmente palpable al visualizar cualquiera de los cinco partidos que el conjunto blanco ha disputado en la presente temporada. Desconexiones, errores defensivos, falta de acierto de cara a gol… Incluso arrastra el vacío en la medular que viene castigando al equipo en las últimas campañas. En definitiva, se trata de un equipo aún por pulir. Pero si hay algo que el técnico de Setúbal ha conseguido recuperar en estas primeras semanas de competición es la presión en campo rival, exhibida durante el debut en Champions ante el Inter de Milán (2-1). El conjunto blanco mostró un recurso que ya le ha venido dando rédito en los encuentros ligueros, a pesar de una enorme falta de efectividad que bien pudo condenarle de nuevo.

La presión en campo rival, el mejor aliado

Regresaba José Mourinho a la Champions para dirigir al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Un escenario que el portugués recuerda “con cariño”, tal y como admitió en la previa de este encuentro que le mide al Inter, tras conquistar precisamente en este estadio su segunda ‘orejona’ de la mano del conjunto interista. Se reencontraba, por tanto, con su pasado y con uno de los miembros de aquel equipo, Christian Chivu. Y lo hacía además con una dificultad añadida, tras la ausencia por sanción de Camavinga, Arda Güler y Bernardo Silva, que condicionó este debut europeo para el conjunto blanco.

Ni por esas Diomande recibió su oportunidad, quedando relegado una vez más a ocupar un puesto en el banquillo. Mourinho refrendó a la pareja formada por Huijsen y Konaté, la más utilizada hasta la fecha, y acudió a Trent para paliar el déficit palpable en la medular. Con Tchouaméni y Thiago sin el alta competitiva, el futbolista inglés ocupó una demarcación que se le viene atragantando al Real Madrid. Le costó al inglés en esta nueva posición, como al Real Madrid en líneas generales, con un arranque de partido frío, que incluso llegó a levantar alguna que otra inquietud en la grada del Bernabéu.

No tardó demasiado Kylian Mbappé en calmar las aguas. El francés aprovechó el primer mano a mano del encuentro para abrir el marcador y resarcirse tras mostrar su versión menos acertada en la visita a La Cartuja. El gol llegó fruto de la presión de Brahim sobre Bisseck. Una fórmula que le resultó al equipo dirigido por Mourinho, pues así llegó el segundo gol del encuentro. Esta vez fue Valverde, en una acción que refleja la ‘mano’ del entrenador luso, quien forzó el error del guardameta Martínez para aumentar la ventaja de los blancos cuando se alcanzaba el ecuador de la primera mitad. Reacción fulgurante de los blancos tras un inicio donde el conjunto de Chivu se mostró más cómodo sobre el terreno de juego.

Ya con el 2-0 en el marcador, el Real Madrid recuperó el papel de equipo agazapado sobre campo propio. Devolvió la posesión al Inter, incapaz de superar a la defensa blanca, y sembró peligro en cada carrera al espacio de sus atacantes. Esos diez minutos fulgurantes fueron suficientes para que el equipo de Mourinho recuperase parte de la confianza perdida en la última derrota. Pudo incluso anotar un tercer tanto que habría sido definitivo al filo del descanso, pero Bellingham se encontró con el guardameta español y Brahim, con el palo de la portería interista.

El Bernabéu no perdona, el Madrid sí

La segunda mitad arrancó con un intercambio de golpes entre ambos conjuntos. Primero la tuvo Mbappé, que se topó de nuevo con la figura de Martínez. Después, fue Curtis Jones quien no pudo superar a Thibaut Courtois en el mano a mano. Lautaro sumó una nueva oportunidad para recortar distancias y el Bernabéu, que de paciencia anda justo tras lo vivido en los dos últimos años, volvió a desatar alguna que otra oleada de silbidos contra los suyos. Coincidiendo con el arranque del curso escolar, el Madrid rindió bajo la ley del mínimo esfuerzo del estudiante universitario promedio. Y el público del Bernabéu no parece tolerar el conformismo habitual que muestran los suyos. Ni tan siquiera Mbappé se libró del tirón de orejas.

Las riñas de Courtois y el descontento de la grada espolearon a los once que se encontraban sobre el césped. El ariete francés pudo firmar el segundo de su cuenta particular tras el regalo en forma de asistencia de Brahim. El propio futbolista internacional por Marruecos tuvo en sus botas el tercero apenas unos minutos después. Pero ahí seguía el Real Madrid, coqueteando con un 2-0 realmente peligroso ante un Inter que tampoco tuvo la mejor de sus noches.

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Pese a ello, el equipo de Chivu aprovechó la zozobra madridista de la segunda mitad para recortar distancias. Lautaro percutió por el costado derecho para asistir a Carlos Augusto, que definió bajo la línea de gol. Por delante, restaba un cuarto de hora de partido que Mourinho quiso jugar con Diomande y Tchouaméni sobre el césped. Después llegó la sustitución de Vinicius, bajo la división de opiniones del Bernabéu. Mourinho no dudó en aplaudir al ‘7’ desde el área técnica y el conjunto blanco certificó la victoria ante un Bernabéu que terminó desesperado ante las concesiones de la segunda mitad.