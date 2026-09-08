Así puede asistir gratis como público a La Revuelta: el programa de Broncano cambia el sistema para solicitar entradas

Tras dos temporadas del programa de David Broncano en el teatro Príncipe de Gran Vía, la nueva temporada de La Revuelta viene con muchos cambios: escenario nuevo, en otro teatro, y un nuevo sistema para solicitar entradas gratuitas, que ya comenzó con el regreso a las pantallas de La 1 y RTVE Play este 7 de septiembre.

Todos han visto los cortes virales de las entrevistas de Broncano que hasta hace poco tomaban lugar a pocos pasos de Gran Vía. La Revuelta ha recibido figuras como Karol G, Sebastián Yatra, Guitarricadelafuente, Ed Sheran, Clara Galle, Sergi López, en un larga lista de celebridades en su tensa competencia contra El Hormiguero.

Pero no es lo mismo verlo a través de una pantalla que hacerlo en vivo, por lo que muchos hacían fila (virtual) para conseguir entradas. Sin embargo, ahora, desde el teatro Albéniz, más cerca de Plaza Mayor, hay más plazas para el público, tres veces más que antes, y es con una lista de espera.

Ir gratis a La Revuelta

Acudir a la grabación de La Revuelta ya no requiere de filas, sino que ahora será con una lista de espera. El propio departamento público del programa se pondrá en contacto para ofrecer las fechas disponibles y encontrarle un hueco.

Maxi Iglesias y Margarida Corceiro en La Revuelta / LA 1

La citación será a las 15:30 horas, pero la grabación acabará a las 20:30, en función de algunos adelantos o retrasos. Hasta, aproximadamente, las 17:00 habrá control de acceso y acomodación, para verificar los datos, controles de seguridad y confiscar teléfonos móviles para evitar filtraciones.

Poco después, suele haber un preshow, con coordinadores de público encargados de dar instrucciones de continuidad, realizar interacciones previas con los asistentes (de donde a menudo salen bromas para el programa) y se genera la energía y el ambiente necesario para la grabación.

La grabación de La Revuelta comienza a las 17:45 hasta las 19:30, junto a Broncano, su equipo y un invitado sorpresa. Aunque se intenta hacer del tirón para mantener la frescura, siempre pueden ocurrir imprevistos técnicos, parones por problemas con el sonido o necesidades específicas de los invitados que retrasen el rodaje, así que el horario se puede alargar. Además, de vez en cuando graban por la mañana, de 10:00h a 14:00h.

David Broncano en el nuevo teatro de 'La revuelta' / RTVE

¿Cómo conseguir entradas?

Para inscribirse, debe rellenar un formulario con sus datos personales (nombre, DNI, información de contacto, etc.) y los de sus acompañantes. Una vez enviado, deberá esperar a que el equipo de La Revuelta lo contacte con un correo electrónico. En este sentido, ya no debe escoger una fecha, sino que cuando llegue su turno, se le ofrecerán las plazas disponibles.

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Entre los requisitos está ser mayor de edad y se recomienda evitar correos corporativos, de Yahoo! y Hotmail, para evitar problemas en la comunicación. Asimismo, no se aconseja hacer más de una solicitud por temporada y si ya fue en la pasada, lo más seguro es que denegarán su solicitud.