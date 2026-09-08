El PSOE de Madrid se encamina a la celebración de primarias en solo tres grandes municipios de la región

A menos de nueve meses de los comicios municipales del 23 de mayo de 2027, el PSOE de Madrid ha confirmado los nombres de quienes serán su cartel electoral en las localidades de más de 20.000 habitantes de la región. Después de que en el pasado mes de julio el partido celebrara elecciones primarias para que la militancia determinara la persona que deberá enfrentarse a José Luis Martínez-Almeida por la alcaldía de la capital, un proceso en el que la exministra de Industria y candidata en 2023, Reyes Maroto, se impuso a su entonces portavoz adjunta, Enma López, los socialistas han continuado con su calendario de elección de nombres para las principales plazas madrileñas. Solo en tres de ellas ha surgido más de un precandidato, lo que podría llevar a un eventual proceso de primarias.

En total, y excluido Madrid, son 36 las ciudades de la región con más de 20.000 habitantes. El PSOE gobierna en diez de ellas y, según el reglamento del partido, en los municipios de este tamaño en que se ostenta la alcaldía, si la persona que la ocupa opta a la reelección no procede abrir el proceso de primarias salvo que lo autorice la Comisión Federal de Listas y lo avale más del 50% de la militancia del municipio en cuestión, lo que hace improbable que se abra el proceso.

Dos alcaldes y una alcaldesa de esos diez municipios en que gobierna el PSOE ya han expresado por escrito su intención de presentarse, y han sido confirmados como candidatos por la Comisión Federal. Se trata de los regidores de Parla, Ramón Jurado, y San Martín de la Vega, Rafael Martínez, y Alcorcón, Candelaria Testa. Otros, aunque no lo han hecho de manera oficial y por tanto no han sido formalmente proclamados, han manifestado su intención de repetir. Sara Hernández, primera edil de Getafe, y Javier Ayala, de Fuenlabrada, lo hicieron, por ejemplo, en sendas entrevistas en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA este verano.

Fuera de esos diez municipios quedaban abiertos a posibles primarias otras 26 localidades de más de 20.000 habitantes. Pero finalmente, solo en tres de ellas ha dado el paso adelante para presentarse más de una persona. Se trata de Boadilla del Monte, Pinto y Colmenar Viejo.

En el primero de estos municipios, gobernado con cómoda mayoría absoluta por Javier Úbeda, del PP, han mostrado su pretensión a encabezar la lista socialista Alessandra del Mónaco Rubio, actual concejala en el municipio, y Rubén Darío Jaimes Chacón.

Más opciones de llegar al gobierno municipal parece tener el PSOE en Pinto, donde actualmente tiene ocho concejales, frente a los nueve del PP, que mantiene la alcaldía en la figura de Salomón Aguado, junto a la formación local Pinto Avanza y con apoyos de Vox. Dos de esos ocho ediles, quien fuera alcalde de la localidad, Diego Ortiz, y Jaume Cortina, aspiran ahora a ser cartel electoral en mayo.

Entretanto, en Colmenar Viejo son Daniel Gómez Sanchidrián y Paloma Madroñas, candidata en 2019 y 2023 y actual secretaria general de la agrupación quienes se han postulado. Ambos ya pugnaron por la secretaria general en abril. Ahora, como sus compañeros de partido, tendrán que conseguir los avales (un 15%) para pasar de precandidatos a candidatos. De conseguirlos en todos los casos, las elecciones tendrían lugar el 26 de septiembre.

En el resto de municipios solo hay una candidatura, aunque el proceso no en todos los casos ha sido sencillo. En Alcalá de Henares, con una gestora al frente de las siglas en este momento, la Comisión Federal ha impuesto al exalcalde Javier Rodríguez Palacios, enfrentado a parte del partido.

En Leganés, Sara Oviedo, recientemente cesada como portavoz adjunta en el Ayuntamiento, anunciaba este lunes que renunciaba a ser candidata y dejaba el camino expedito al secretario general, Miguel Recuenco. Oviedo ha abandonado también, junto a otros tres compañeros, su cargo en la Comisión Ejecutiva Municipal. “La progresiva concentración de decisiones en torno a la figura del secretario general, la ausencia sistemática de diálogo real, el incumplimiento de compromisos adquiridos y la consolidación de un modelo basado en la imposición y el personalismo han hecho imposible nuestra continuidad en este proyecto en las condiciones actuales”, señalaban en su carta de dimisión.

De esta forma, las candidaturas del PSOE madrileño para las próximas municipales en ciudades de más de 20.000 habitantes quedan como sigue:

Alcaldes en ejercicio que se presentan a la reelección y ya han sido proclamados:

Alcorcón: Candelaria Testa.

Parla: Ramón Jurado.

San Martín de la Vega: Rafael Martínez.

Municipios con alcaldes socialistas en los que aún no se ha confirmado la candidatura:

Ciempozuelos, donde la alcaldesa actual es Raquel Jimeno.

Coslada, donde el alcalde actual es Ángel Viveros.

Fuenlabrada, donde el alcalde actual es Javier Ayala.

Getafe, donde la alcaldesa actual es Sara Hernández.

Mejorada del Campo, donde el alcalde actual es Jorge Capa.

Navalcarnero, donde el alcalde actual es José Luis Adell.

San Fernando de Henares, donde el alcalde actual es Javier Corpa.

Candidatos confirmados:

Alcalá de Henares: Javier Rodríguez Palacios (designado por la Comisión Federal).

Alcobendas: Ángel Sánchez Sanguino.

Algete: Juan Jesús Valle García.

Aranjuez: Óscar Blanco Hortet.

Arganda del Rey: Guillermo Hita Téllez.

Arroyomolinos: Pascual Jiménez del Castillo.

Collado Villalba: Andrés Villa Fernández-Mayoralas.

Galapagar: Alberto Gómez Martín.

Humanes de Madrid: Ana Millán Pleite.

Leganés: Miguel Recuenco Pérez.

Madrid: Reyes Maroto

Majadahonda: David Rodríguez Cabrera.

Móstoles: Juana López Pagán.

Paracuellos del Jarama: Teodoro Piñuela Pérez.

Pozuelo de Alarcón: Helio Cobaleda Esteban.

Rivas Vaciamadrid: Alberto Cabeza.

Rozas de Madrid, Las: Ángel Álvarez Recio.

San Sebastián de los Reyes: Claudia Sánchez Montero.

Torrejón de Ardoz: Javier Castillo Soria.

Torrelodones: Víctor Ibáñez Pérez.

Tres Cantos: Silvia Lucena Blas.

Valdemoro: Vicente López-Peláez Roncero.

Villanueva de la Cañada: José Antonio García Regueiro.

Villaviciosa de Odón: Samuel Gómez Fernández.

Pendientes de confirmación de avales y, en su caso, primarias:

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