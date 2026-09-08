Primer 'triunfo' de Carlos Sainz en Madrid: los fans abarrotan Callao para ver al piloto madrileño y su nuevo Williams

El primer momento de locura de la Fórmula 1 en Madrid se ha vivido lejos de las gradas de Madring. Con gorras, camisetas y horas de espera a sus espaldas, los aficionados han abarrotado este martes la plaza de Callao para ver a Carlos Sainz presentar el diseño del Williams con el que competirá el próximo domingo en la capital. Será la primera vez que el madrileño dispute un gran premio en su ciudad natal.

La espera había comenzado mucho antes. Desde primerísima hora de la mañana, algunos seguidores guardaban sitio para asegurarse una posición junto al escenario. Entre el público, mayoritariamente joven, se escuchaban voces y acentos diversos, mientras el azul de las camisetas y las gorras de Williams ponía color a la plaza.

El acto ha abierto la programación de la Fan Zone instalada por la escudería en los cines Callao y, además de dar a conocer el monoplaza, ha permitido a los aficionados dirigirse directamente a su ídolo en plena cuenta atrás para el Gran Premio. La presentación ha contado también con la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Inma Sanz, y el concejal de Centro, Carlos Segura.

El piloto ha hecho su aparición a las 19:00 horas en punto, entre gritos y aplausos. Antes de descubrir el coche, ha saludado y chocado las manos con los seguidores de las primeras filas alrededor del escenario. Después ha retirado la tela que cubría la réplica del monoplaza, con un diseño de inspiración clásica que remite a los coches que corrieron en el Jarama hace 45 años, la última vez que la Fórmula 1 disputó un gran premio en la región.

Pero los aficionados también querían saber qué pueden esperar del próximo domingo. Sainz ha reconocido que subir al podio estará complicado, aunque lo intentará y lo dará todo en casa. Sobre los nervios, ha explicado que le ayudan a mantenerse alerta y concentrado, aunque, si pudiera aconsejar a su yo de la época del karting, le diría que disfrutara más: entonces, la presión le impedía saborear del todo la experiencia.

El turno de preguntas ha concluido con un selfie multitudinario de Sainz con el público, proyectado en la pantalla gigante del cine Callao. Los seguidores que llevaban horas esperando han compartido así protagonismo con el piloto en la imagen de recuerdo del encuentro.

A sus 32 años, Sainz afronta su segunda temporada en Williams, al que llegó en 2025 después de cuatro campañas en Ferrari. Su trayectoria en la Fórmula 1 comenzó en 2015 con Toro Rosso y pasó también por Renault y McLaren antes de incorporarse a la escudería italiana. Ahora será uno de los grandes focos de atención en el estreno de Madring. En Callao, la afición ya le ha dado su primera ovación.