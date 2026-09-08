Este palacete de Salamanca ofrece una muestra gratuita de chocolate, gastronomía y artesanía este fin de semana: Madrid acoge una experiencia inmersiva sobre la riqueza cultural de Ecuador

El dulce olor a chocolate, caliente o en tabletas, se extenderá este fin de semana, del 10 al 12 de septiembre, por la calle Serrano dentro del palacete neogótico de Salamanca, que acoge una cata de la gastronomía tradicional ecuatoriana alrededor de una experiencia inmersiva que se adentra en su arte, biodiversidad y riqueza cultural.

Se trata de un proyecto de la Embajada de Ecuador en España, que ha decidido competir en la agenda el mismo fin de semana que la Fórmula 1 corre en el Madring, después de 45 años de la última vez que el Gran Premio de España se celebra en la capital. Sus mejores cartas, la comida, la música en vivo y la artesanía tradicional ecuatoriana.

Para ello, la embajada colabora con The Embassy of Nature (TEON), una iniciativa privada fundada por Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodonico, VI Marqués de Lises, para mantener un énfasis en el patrimonio natural del país sudamericano, considerado uno de los países más megadiversos del planeta.

Casa Ecuador, en un palacete de arquitectura neogótica, se alza en Salamanca para acoger experiencias alrededor de la identidad del país sudamericano / Viceministerio de Turismo de Ecuador

Experiencia inmersiva en un palacete: horarios, acceso y recorrido

La cita es en Casa Ecuador, en Salamanca, y el recorrido, que dura 45 minutos, empieza con un viaje sensorial, una reinterpretación de ingredientes, tradiciones y territorios más tradicionales desde un prisma contemporáneo.

Asimismo, habrá artesanías para poner en valor las técnicas y materiales que ancestralmente han construido su identidad, entre otras expresiones artísticas que dialogan con esta, a veces problemática construcción, reconociendo la diversidad y los andares de las poblaciones rurales. Al mismo tiempo, habrá una intervención musical en vivo.

Este fin de semana, Casa Ecuador tendrá recorridos inmersivos por la riqueza cultural y natural de su país / Viceministerio de Turismo de Ecuador

Las entradas son gratuitas, pero requieren reserva previa, con cupos limitados y disponibilidad por franja horaria. Con acceso cada 15 minutos, los menores pueden acceder acompañados de un adulto, comenzará el jueves 10 de septiembre de 10:00 a 14:30 horas. El viernes 11, abre sus puertas hasta las 19:00 horas y el último día para disfrutarlo, el sábado recupera el mismo horario que el jueves.

Casa Ecuador, embajada de naturaleza

Casa Ecuador fue creada por la Fundación Identidad Nacional y la Fundación Marquesado de Lises y llegó a Madrid en marzo de 2025, en el mismo palacete de arquitectura neogótica. Desde entonces, acoge experiencias para ser más que un lugar de exposición, sino un espacio que construye un puente con la identidad ecuatoriana contemporánea para audiencias globales.

Puntualmente, para el caso de Madrid, las galas pondrán especial énfasis en la riqueza natural como patrimonio compartido de la comunidad iberoamericana, y es que la Constitución ecuatoriana reconoce la Naturaleza como sujeto de derechos.

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Nacido en París durante los Juegos Olímpicos de 2024, la idea de Casa Ecuador es crear un punto de referencia más cercano con los ecuatorianos en el mundo, ya sea Abu Dabi, Miami, Nueva York, entre otras ciudades.