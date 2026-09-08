Mourinho vuelve a las noches de Champions en el Bernabéu contra su Inter y con un puzle por resolver: ¿Quién asume el mando en el centro del campo del Real Madrid?

Vuelta al escenario predilecto. El Real Madrid inicia este martes ante el Inter de Milán su camino en la Liga de Campeones, el gran objetivo de cada temporada, obligado además a reaccionar después de la derrota sufrida el viernes en Sevilla y condicionado por numerosas ausencias.

La Champions fue precisamente el título que se le resistió a José Mourinho durante su primera etapa en el club blanco, cuando alcanzó tres semifinales consecutivas sin conseguir llegar a la final. Ahora afronta su regreso a la máxima competición europea después de encajar el primer tropiezo de su segunda etapa en el banquillo madridista y sin tres centrocampistas sancionados: Bernardo Silva, Arda Güler y Eduardo Camavinga.

El 1-0 ante el Betis en La Cartuja puso fin al pleno de victorias con el que había arrancado el nuevo proyecto de Mourinho. Fue el primer "momento de dificultad" al que el técnico portugués había hecho referencia desde su llegada. Ya había rozado el tropiezo en el estreno frente al Espanyol, resuelto gracias a un gol de Carlos Espí en el minuto 90, pero esta vez el Real Madrid no encontró la manera de escapar de la derrota.

Al calor del Bernabéu

Cuatro días después llega la primera gran prueba de reacción y lo hace en la competición fetiche del club. El equipo regresa además al Santiago Bernabéu, donde ha firmado dos goleadas en sus anteriores compromisos: 4-1 ante la Real Sociedad y 4-0 frente al Málaga.

El centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham (i) celebra con Kylian Mbappé tras marcar ante el Espanyol, durante el partido de LaLiga de fútbol que RCD Espanyol y Real Madrid disputan este sábado en el RCDE Stadium, en Barcelona. EFE/Quique García / Quique García / EFE

El Inter será también el primer rival de gran entidad que permitirá medir el nuevo proyecto de Mourinho. Un adversario especialmente significativo para el portugués por su exitoso pasado en Milán y una cita importante para comprobar la evolución de la convivencia ofensiva entre Kylian Mbappé, Vinícius y Jude Bellingham, uno de los grandes retos que se ha marcado el entrenador para devolver los títulos al equipo después de dos temporadas sin conquistarlos.

Focos sobre Mbappé

La atención estará especialmente puesta en Mbappé. El delantero francés llega después de uno de sus partidos más desacertados de cara a puerta: remató siete veces contra el Betis, falló un penalti y desperdició una doble ocasión con el guardameta ya superado. Errores decisivos en un encuentro que terminó con derrota madridista.

El calendario, sin apenas descanso hasta el primer parón internacional de finales de septiembre, le ofrece ahora una oportunidad inmediata para resarcirse. Mbappé será titular en un once que Mourinho tendrá que reconstruir especialmente en el centro del campo.

A las sanciones que arrastran Bernardo Silva, Arda Güler y Camavinga de la pasada temporada se suma que Aurélien Tchouaméni y Thiago Pitarch todavía no se encuentran al cien por cien después de sus respectivas lesiones.

Trent Alexander-Arnold, durante el reconocimiento médico del inicio de la temporada 2025-26 / Real Madrid

Mourinho maneja varias alternativas para acompañar a Fede Valverde. Una pasa por adelantar al lateral derecho Trent Alexander-Arnold; otra, por retrasar la posición de Bellingham, aunque el portugués ha insistido desde su llegada en que quiere al inglés cerca del área rival. La opción menos probable sería recurrir a algún futbolista del Real Madrid Castilla, con Jorge Cestero y Sergio Martínez entre las posibilidades.

¿Estreno titular de Diomandé?

La ausencia de Arda Güler también abre una plaza en el costado derecho del ataque. Brahim Díaz parte como una de las opciones, junto a Yan Diomandé, que se convirtió este verano en el fichaje más caro de la historia del club pero todavía no ha disfrutado de una titularidad.

Diomande, en su debut oficial con el Real Madrid / DANI BARBEITO

Enfrente estará un Inter de Milán que aterriza en Madrid después de un inicio impecable en la Serie A. El vigente campeón italiano ha ganado sus tres primeros encuentros y llega reforzado por la remontada del pasado fin de semana contra el Nápoles (3-2).

El equipo dirigido por el rumano Cristian Chivu mantiene buena parte de la estructura que ha devuelto al Inter a la élite europea, aunque afronta esta nueva Champions con el recuerdo de las dos finales perdidas en las últimas cuatro ediciones en las que participó y de la temprana eliminación de la pasada temporada ante el Bodo/Glimt en la fase de acceso a los octavos.

Desde la temporada 2021-22, el conjunto italiano ha disputado dos finales y alcanzado en otras dos ocasiones los octavos. El Liverpool le eliminó en 2022; un año después perdió la final contra el Manchester City por 1-0; en 2024 cayó ante el Atlético de Madrid; y en 2025 volvió a quedarse a las puertas del título después de recibir un contundente 5-0 del PSG en Múnich.

El principal referente del equipo continúa siendo Lautaro Martínez. El delantero argentino, capitán y líder del vestuario, reforzó este verano su condición de símbolo interista después de rechazar una propuesta del Barcelona.

Marcus Thuram vuelve a aparecer como su acompañante más probable en ataque, aunque Francesco Pio Esposito, que renovó su contrato este domingo, también ha ganado protagonismo durante el comienzo de la temporada.

Por detrás, Chivu mantiene un centro del campo reconocible, con Nicolò Barella, Piotr Zielinski y Hakan Çalhanoglu como piezas fundamentales. Federico Dimarco, elegido mejor jugador de la pasada Serie A, continúa siendo duda después de abandonar con molestias el encuentro del sábado.

En defensa, Alessandro Bastoni sigue ejerciendo de referencia junto a Manuel Akanji y Yann Bisseck, mientras que el español Josep Martínez ocupa la portería.

Los resultados respaldan hasta ahora el nuevo proyecto interista. El Inter se impuso 4-1 al Monza, ganó 0-1 al Cagliari y derrotó 3-2 al Nápoles, un pleno de nueve puntos acompañado de ocho goles que le permite presentarse en el Bernabéu con confianza.

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La historia reciente, sin embargo, juega claramente a favor del Real Madrid. El Inter no derrota al conjunto blanco desde 1998 y los cuatro enfrentamientos disputados entre ambos durante este siglo terminaron con victoria madridista, incluidos los cuatro partidos correspondientes a las fases de grupos de las temporadas 2020-21 y 2021-22.