Un monoplaza Fórmula 1 de Oracle Red Bull Racing circula por los raíles del Metro de Madrid

En todas partes (incluso en marquesinas) la Fórmula 1 ha tomado Madrid, que no ha podido resistir a la velocidad y tampoco ha querido esperar hasta el fin de semana para empezar a extender el aire competitivo por fuera del Madring, que extiende su pista al Metro de Madrid con un monoplaza que ha acelerado por los raíles del subterráneo.

Por primera vez, la escudería de Fórmula 1 Oracle Red Bull Racing hizo circular el RB8, el mismo monoplaza con el que el alemán Sebastian Vettel conquistó su tercer Campeonato del Mundo de la categoría en 2012, sobre las vías de Metro Madrid.

Lo impresionante no es sólo ver un monoplaza fuera de su hábitat natural, sino el simbolismo de la llegada del deporte a la cotidianidad madrileña, desde planes a lo largo de toda la semana, hasta refuerzos en el transporte público para llegar al Madring este fin de semana.

Un monoplaza en el Metro de Madrid: quién estaba detrás del volante, cuándo fue, y más detalles

Según un comunicado, al volante estaba Patrick Friesacher, piloto de Red Bull y encargado de conducir ese RB8 con el que Vettel ganó su tercer Mundial en 2012, equipado con un motor Renault RS27 V8 de 2,4 litros y cerca de 750 CV de potencia.

El monoplaza, en horario de cierre de todo el suburbano madrileño, recorrió estaciones como la del Estadio Metropolitano, celebrando así el regreso del Gran Premio de España de Fórmula 1 a la capital después de 45 años, con Madring como nuevo hogar, donde se celebrará el evento este fin de semana.

"Hacer realidad esta hazaña supuso un auténtico reto de ingeniería. Fue necesario desarrollar una compleja adaptación técnica, nunca antes realizada, que permitiera al monoplaza circular sobre la infraestructura ferroviaria, transformando un Fórmula 1 diseñado para competir sobre el asfalto en un vehículo capaz de enfrentarse a un entorno completamente diferente", expresó el comunicado.

Red Bull racing ha estado detrás el monoplaza F1 que ha acelerado por los raíles de Metro Madrid / AFP7 vía Europa Press

Más allá del vídeo viral: la preparación

Los talleres de Canillejas sirvieron como centro operativo del proyecto. Allí, en sus tornos, se diseñaron y fabricaron en tiempo récord unas ruedas metálicas a medida de 29,8 kilos cada una, aproximadamente el doble del peso de una rueda convencional de Fórmula 1, que permitieron al RB8 adaptarse a los raíles del suburbano madrileño.

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"Ha sido una experiencia increíble. He tenido la suerte de vivir muchas experiencias junto al equipo Heritage, pero conducir un F1 sobre las vías de metro ha sido surrealista. Es genial poder añadir "conductor de Metro" a mi currículum", dijo el piloto Patrick Friesacher.