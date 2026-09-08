Miércoles de precipitaciones en Madrid: la Aemet pronostica que el tiempo dará tregua al calor con máximas por debajo de los 30ºC

Tras varias tardes pegados a los ventiladores, este miércoles llega lo que los madrileños llevan varios días esperando. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto que el tiempo por fin dé un respiro al calor, pero vendrá con un precio: lluvias más que aseguradas, quizá con tormenta, especialmente durante la mañana.

Temperaturas máximas en descenso notable

Toda la Comunidad estará por debajo de los 30ºC, de hecho, algunas zonas se alejan más que otras. Por ejemplo, Collado Villalba subirá a los 27ºC, mientras que Madrid capital, Alcalá de Henares, Getafe y Navalcarnero tendrán 28ºC y Aranjuez, 29ºC.

Será una jornada más bien marcada por las nubes y gotas de lluvia, por lo que las horas soleadas y calurosas serán a las 17:00, incluso hasta las 20:00, pero con la llegada de la noche, no tendrán mucho chance para crear el bochorno de los últimos días.

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este miércoles / Aemet

En la oscuridad, los termómetros volverán a bajar, pero las mínimas llegarán en el amanecer y se extenderán en las primeras horas de la mañana, hasta las 11:00 horas, cuando las temperaturas volverán a subir, pero ligeramente.

De esta forma, las mínimas serán de 12ºC para Collado Villalba, 16ºC para Alcalá de Henares, 17ºC en Madrid capital, 18ºC en Aranjuez y Getafe, y, la más alta, de 19ºC en Navalcarnero.

Lluvia, más frecuente en la Sierra y más probable en la mañana

El cielo tendrá intervalos nubosos disminuyendo por la tarde a poco nuboso de noroeste a sureste, con lo cual el índice ultravioleta máximo será de 6 (alto). No se descarta alguna bruma o niebla dispersa en zonas altas de la Sierra, donde se formarán las precipitaciones más frecuentes.

Serán más dispersas durante la mañana. Hasta las 6:00 horas, la probabilidad es del 100%, después y hasta el mediodía baja al 85%, pero en definitiva será un día muy húmedo para Madrid. Por la tarde, baja al 10%, pero ya que ha salido con paraguas, vale la pena dejarlo en el bolso.

Una mujer con paraguas bajo la lluvia en Madrid. / Europa Press/ Diego Radamés

A las 4:00 y 5:00 horas, será cuando más llueva, sin peligro y con 50% de probabilidad de tormenta (hasta las 8:00). El siguiente momento que muy seguramente tendrá precipitaciones es a las 10:00, con 65% de tormenta, valor que, no obstante, se extiende a las 14:00 horas.

Este miércoles tendrá vientos flojos con predominio de componente norte, que alcanzarán los 25 km/h al finalizar el día en dirección noreste. El resto de la jornada, se mantiene en 20 km/h, aunque a primeras horas será de 0 km/h.

Próximos días: mínima de 12ºC este jueves pero máxima de 34ºC el próximo lunes

El tiempo de este miércoles no es para acostumbrarse, ya que si bien este jueves comparte termómetros muy similares, pero sin lluvia (que permanece nula el resto de la semana), la próxima semana recupera las máximas altas. En concreto, este jueves hará mínima de 12ºC y alcanzando los 27ºC, pero este viernes subirá los valores unos 3ºC.

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Este sábado hará lo mismo, también pocos grados a la vez, con termómetros de hasta 32ºC. Un día después, el domingo, serán 33ºC, en línea con un lunes que mantiene la tendencia al alza con 34ºC de máxima, todavía sin superar los 20ºC en sus mínimas.