Manu Campa, el artista madrileño que pinta la velocidad: "Antes la Fórmula 1 era más pura, el piloto era un héroe"

Antes de que los motores vuelvan a rugir en Madrid, el regreso de la Fórmula 1 ya empieza a dejar su huella en la ciudad. También fuera del circuito de Madring. Manu Campa lleva meses preparando su particular homenaje al automovilismo. El suyo no está hecho con asfalto, neumáticos ni cronómetros, sino con pintura.

El artista madrileño ha construido durante años una carrera alrededor de una idea muy concreta: convertir los coches en protagonistas de historias. Sus cuadros no buscan únicamente reproducir una máquina, sino capturar aquello que hace que un automóvil despierte emoción en quien lo mira. "Hay mil historias detrás de cada coche", resume quien intenta descubrir un vínculo que trasladar al lienzo.

Pero llegar hasta ahí ha sido parte de una evolución. Antes de que los coches ocuparan el centro de sus obras, Campa pintaba retratos y, sobre todo, paisajes urbanos de Madrid y Nueva York. Aquella etapa sigue muy presente en su trabajo actual: "Igual ya no pinto la Gran Vía como lo hacía antes, pero si pinto un Porsche 911 allí, lo que se refleja en él es la propia ciudad". Madrid, la luz y los reflejos permanecieron, lo que cambió fue el protagonista. Y ese giro no respondió a una estrategia artística ni comercial, sino a "una decisión absolutamente pasional", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

El detonante fue la compra de un Escarabajo de 1953, su "primer amor", y la decisión de pintarlo. A partir de ahí empezó a tomar forma, casi sin buscarlo, el universo que hoy define su obra. "No pensé: 'Aquí hay un nicho que puedo explotar', si no que el nicho me descubrió a mí", añade. Poco después comenzaron a llegar aficionados interesados en sus cuadros y aquel primer impulso personal terminó convirtiéndose en una carrera internacional.

Manu Campa con su cuadro de Michael Schumacher en el Hotel VP Plaza de España de Madrid. / Alba Vigaray

Para Campa, un coche clásico tiene algo que va mucho más allá de la mecánica. Le interesa el diseño, la historia que hay detrás de cada modelo y la relación emocional que establece su propietario con él. "Cuando veo un coche clásico me parece tan bonito que casi siempre considero que merece un retrato", asegura. No hace falta que sea un coche de competición, basta con que tenga una personalidad propia, una línea especial o una historia que contar.

Esa mirada explica también por qué su obra ha conectado con coleccionistas de todo el mundo. Después de que un vídeo sobre su trabajo se difundiera en Estados Unidos en 2015, comenzaron a llegar encargos desde California y la Costa Oeste. Entre quienes tienen obras suyas aparecen nombres como Patrick Dempsey o Marc Márquez, dos figuras vinculadas también al mundo del motor. O clientes como TAG Heuer, Porsche o la propia organización de la Fórmula 1.

Cuando veo un coche clásico me parece tan bonito que casi siempre considero que merece un retrato

Una Fórmula 1 de otra época

La llegada de la Fórmula 1 a Madrid supone para Campa un encuentro natural entre dos mundos: su pasión artística y una competición que siempre ha estado ligada a la emoción visual.

Sin embargo, cuando habla de monoplazas, su mirada se dirige especialmente hacia el pasado. El artista reconoce la complejidad tecnológica de los coches actuales, pero siente una conexión mayor con los Fórmula 1 clásicos. "El Fórmula 1 huye de eso, lo único que busca es que el diseño tenga una función", explica al comparar los monoplazas con los coches convencionales. La aerodinámica y la tecnología "a veces demasiado salvajes" han llevado los diseños actuales a un nivel que, según reconoce, resulta difícil incluso de interpretar visualmente.

Por eso, si pudiera elegir, se quedaría con los coches de otra generación. Aquellos que todavía tenían formas más reconocibles y una relación más directa con el aficionado. "Tengo la sensación de que antes la Fórmula 1 era más pura. Ahora hay tanta tecnología que se ha alejado un poco de esa pasión visceral que tenía la Fórmula 1 clásica: peligrosa, con un piloto que prácticamente era un héroe", afirma.

Su elección entre los grandes coches de la historia tampoco deja dudas: el McLaren MP4/4 del piloto brasileño Ayrton Senna. Aquel blanco y rojo "con la decoración de Marlboro". Un monoplaza asociado a una época que todavía conserva una enorme fuerza simbólica entre los aficionados.

Alonso, Schumacher y Senna

El regreso de la Fórmula 1 a la capital ha servido también para que Campa lleve esa visión al mundo del arte con una colección especial creada para VP Plaza España Design. Un proyecto que nació con una premisa poco habitual: libertad creativa. Desde la dirección del hotel de Madrid le trasladaron que querían que interpretara el universo de la Fórmula 1 desde su propia mirada, confiando en su conocimiento del motor y en su criterio artístico.

El resultado son tres grandes protagonistas: Ayrton Senna, Michael Schumacher y Fernando Alonso. La elección representa tres momentos diferentes de la Fórmula 1. Senna y Schumacher compartieron una época; Schumacher y Alonso protagonizaron otro relevo generacional; y Alonso, como referente español, era una presencia imprescindible en un proyecto ligado al regreso del Gran Premio a Madrid.

Entre las obras aparece el piloto asturiano junto a uno de los Renault de sus primeros años, un coche asociado al inicio de una trayectoria que terminó convirtiéndolo en uno de los grandes nombres del automovilismo español.

Manu Campa con su cuadro de Ayrton Senna en el Hotel VP Plaza de España de Madrid. / Alba Vigaray

La colección incluye tres cuadros originales destinados a las principales suites del hotel y 500 láminas exclusivas que se entregarán a huéspedes como recuerdo del Gran Premio. La idea es que la experiencia de la carrera no termine cuando se apagan los motores sino que "permanezca en forma de obra de arte".

Madrid vuelve al calendario

Como madrileño y aficionado al motor, Campa vive la llegada de la Fórmula 1 a la ciudad con especial ilusión. "Creo que nos lo merecemos un poco", afirma. Considera que Madrid atraviesa un buen momento en el mundo del motorsport y que el Gran Premio puede convertirse en un acontecimiento importante para la capital.

También es consciente del desafío. Organizar una carrera de esta magnitud implica una enorme complejidad logística, pero confía en que el proyecto crecerá con el tiempo. "Si no es perfecto el primer año, lo será el segundo o el tercero. Vamos a tener F1 durante muchos años", sostiene.

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Mientras Madrid se prepara para recibir de nuevo a la Fórmula 1, Manu Campa propone otra forma de acercarse a ella. Una mirada menos centrada en los tiempos por vuelta y más en las historias que hay detrás de cada coche y cada piloto. Porque para él la velocidad no solo se mide en kilómetros por hora. También se puede pintar. Y todo apunta a que seguirá haciéndolo durante mucho tiempo, porque "cada día, en vez de decrecer, esa pasión crece. Empieza a ser un poco obsesivo casi".