Madrid suma casi 200 policías nacionales y eleva un 15% su plantilla desde 2018

La Policía Nacional ha reforzado su presencia en la Comunidad de Madrid con la incorporación de 192 nuevos agentes, sumando así un crecimiento acumulado del 15% desde 2018, tal y como ha destacado este martes el delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, durante la presentación de los nuevos efectivos.

El acto, celebrado en la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid, ha contado también con la presencia del jefe superior de Policía, Javier Galván. La ceremonia estaba prevista inicialmente para el pasado mes de julio, pero fue aplazada debido a los incendios que afectaron entonces a la Sierra Oeste madrileña.

Entre las nuevas incorporaciones se encuentran tanto policías en prácticas como agentes procedentes de otros destinos. Martín les ha dado la bienvenida y ha señalado que cada nueva promoción contribuye a renovar y fortalecer al cuerpo. “La Policía Nacional se renueva con cada promoción, se fortalece con la experiencia de quienes llegan desde otros destinos y se prepara para su futuro”, ha afirmado.

Según el delegado, la llegada de estos agentes permite adaptar la institución a una sociedad en transformación y a unas formas de delincuencia que también evolucionan. Asimismo, ha defendido Martín, refleja el “compromiso sostenido” del Gobierno central con la Policía Nacional y con la seguridad en Madrid, cuya plantilla se encuentra actualmente en un máximo histórico de efectivos.

El acto ha estado marcado también por el recuerdo de Amador Hernández, agente de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras tristemente fallecido durante la madrugada en un accidente de tráfico cuando regresaba a su domicilio después de trabajar.

Martín ha comenzado su intervención trasladando su apoyo y cariño a la familia del policía y ha asegurado que sus allegados “pueden contar con la familia de la Policía Nacional y con el cariño y reconocimiento de todos los ciudadanos”.

La Policía Nacional se ha sumado igualmente a las condolencias a través de sus perfiles oficiales en redes sociales, donde ha transmitido un mensaje de apoyo a los familiares, compañeros y amigos del agente fallecido.