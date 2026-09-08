Madrid insta al Gobierno a la repatriación de 134 menores en plena crisis de Ceuta

La Comunidad de Madrid ha vuelto a instar al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, a la repatriación de más de un centenar de menores extranjeros no acompañados conflictivos. Lo ha hecho a través de una carta remitida por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en la que se recuerda que desde marzo desde 2025 se han remitido 134 expedientes sin que conste la iniciación de ningún procedimiento.

“Tras la valoración individualizada de los servicios técnicos de protección”, señala el escrito, se considera que “el retorno con sus familias o, cuando ello no sea posible, su incorporación al sistema de protección de sus países de origen responde a su interés superior”.

Dávila acusa al delegado de “bloquear decisiones técnicas adoptadas exclusivamente en atención al interés superior de cada menor” y le exige activar esos expedientes “de inmediato”. La consejera madrileña alude, además a la crisis en Ceuta. “Resulta especialmente significativo que estos días el propio Gobierno de España haya al fin señalado, ante la situación de los menores de Ceuta, que su prioridad es que vuelvan con sus familias”, escribe.

En el periodo transcurrido, hasta 53 de esos menores han alcanzado la mayoría de edad, “frustrándose así la finalidad de unos procedimientos cuyo objetivo era precisamente valorar su posible reunificación familiar mientras seguían siendo menores”, apunta la consejera madrileña. La competencia para tramitar y resolver esos expedientes corresponde a la Delegación del Gobierno, que, según la Comunidad de Madrid, hasta la fecha solo ha solicitado informes a las representaciones diplomáticas de los países de origen sin haber obtenido respuesta.

En la misiva se asegura que no se trata de una situación general "ni del conjunto de los menores extranjeros no acompañados" sino de casos concretos de menores "con especiales dificultades de adaptación". Según el recuento que ofrecen desde el Ejecutivo madrileño, estos menores acumulan 382 incidencias y 268 denuncias. Entre ellas, seis son por delitos sexuales, 25 son por robo, más de 40 por hurto, 13 por amenazas, nueve por lesiones, ocho por resistencia a la autoridad, cuatro por quebrantamiento, tres por daños y al menos una por tenencia ilícita de armas.

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"La Comunidad de Madrid no va a permanecer impasible y llegará hasta el final para exigir el cumplimiento de la ley, la protección del interés superior de estos menores y se dé una respuesta efectiva, humana e imprescindible a la grave crisis migratoria en la que nos ha sumido el peor gobierno de la democracia", concluye Dávila.