AYUDAS
Madrid destina 200.000 euros a medidas preventivas para proteger al ganado frente a los ataques de lobos ibéricos
Un total de 58 ganaderos han recibido ayudas de hasta 4.500 euros por explotación para instalar vallados, pastores eléctricos y sistemas de seguimiento de animales
La Comunidad de Madrid ha concedido 200.000 euros en ayudas a 58 ganaderos para la adopción de medidas preventivas frente a los ataques de lobos ibéricos. Cada titular ha podido recibir hasta 4.500 euros por explotación, con una cuantía media de 3.450 euros.
Estas subvenciones, activadas por el Ejecutivo autonómico en 2023, permiten financiar la instalación de vallados de protección, pastores eléctricos y dispositivos de radioseguimiento de los animales, además del mantenimiento y la adquisición de mastines destinados a proteger los rebaños.
La mayor parte de la inversión se ha concentrado en la instalación de sistemas de protección física. En concreto, el 68% del importe total se ha destinado a vallados fijos, mientras que los vallados móviles han recibido el 19% de los fondos. Los pastores eléctricos han representado el 8% de la ayuda y el 3% restante se ha destinado tanto a pienso para perros protectores como a dispositivos GPS.
Entre los beneficiarios destacan los ganaderos profesionales y los más jóvenes, con el objetivo de contribuir al relevo y al futuro del sector ganadero madrileño. Las ayudas se han repartido entre más de una veintena de municipios de la región, incluidos algunos de la Sierra Oeste afectados por el gran incendio de este verano, como Navas del Rey o Colmenar del Arroyo.
Protección del ganado y coexistencia con el lobo ibérico
La inversión del Gobierno autonómico busca favorecer la convivencia entre las manadas de lobos ibéricos, una especie con un alto nivel de protección en la Unión Europea, y los rebaños que pastan en libertad. Gracias a estas actuaciones, los ganaderos de zonas con presencia de lobo pueden incorporar mejoras tecnológicas y sistemas de protección que permiten reducir el riesgo de ataques y anticipar la presencia de estos depredadores. Según la Comunidad de Madrid, estas medidas contribuyen también a favorecer que los lobos orienten su actividad cinegética hacia especies como el jabalí y el corzo, reduciendo los efectos asociados a las altas densidades de sus poblaciones.
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