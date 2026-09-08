Madrid se coloca al frente del informe PISA en España mientras el rendimiento educativo cae en casi todo el país

La Comunidad de Madrid se ha situado por primera vez al frente del informe PISA 2025 en España. Los alumnos madrileños de 15 años obtienen la puntuación más alta del país en Matemáticas, con 477 puntos, y en Ciencias, con 495, mientras que en Lectura alcanzan los 469 puntos y ocupan la segunda posición, apenas dos por detrás de Asturias. El resultado coloca a la región entre los sistemas educativos con mejores registros de España y por encima de las medias nacionales, de la Unión Europea y de la OCDE en las tres competencias evaluadas.

El avance de Madrid en la clasificación adquiere especial relevancia porque se produce en una edición marcada por el deterioro general del rendimiento educativo en España. Frente a PISA 2022, los estudiantes españoles pierden 23 puntos en competencia lectora, 16 en Matemáticas y ocho en Ciencias, prolongando una tendencia descendente que ya había dejado resultados preocupantes en la anterior evaluación. En la última década, la pérdida acumulada alcanza alrededor de un curso escolar en algunas de las materias analizadas.

Madrid tampoco escapa a ese retroceso, aunque se mantiene por encima de la media de los países de la OCDE. La Comunidad pierde 17 puntos en Matemáticas respecto a 2022 y 27 en Lectura, pero la caída es menor que la registrada en buena parte de las autonomías y le permite escalar posiciones hasta encabezar dos de las tres áreas evaluadas. En Ciencias también pasa del quinto puesto de la anterior edición al primero, con 495 puntos, por delante de Castilla y León, con 493, y Asturias, con 492.

Gráfico de puntos sobre matemáticas.

La distancia con el conjunto del país resulta especialmente significativa. Los 477 puntos madrileños en Matemáticas superan en 20 puntos la media española y en 14 los promedios de la OCDE y de la Unión Europea. En Ciencias, Madrid aventaja en 18 puntos los 477 obtenidos por España y también se sitúa por encima de la OCDE, con 482, y de la UE, con 481. En Lectura, sus 469 puntos son igualmente 18 más que la media nacional y superan tanto el promedio de la OCDE como el europeo.

Gráfico de puntos que representa la lectura.

Dentro de España, las diferencias territoriales vuelven a ser amplias. En Ciencias, por ejemplo, los 495 puntos de Madrid contrastan con los 450 de la Comunidad Valenciana, una brecha de 45 puntos que refleja la enorme disparidad entre comunidades sometidas a una misma legislación educativa estatal. Castilla y León, Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla-La Mancha y La Rioja también se sitúan por encima de las medias europea y de la OCDE en esta competencia, mientras que País Vasco, Andalucía o Comunidad Valenciana quedan considerablemente por debajo. Castilla-La Mancha constituye, además, una de las principales excepciones a la tendencia descendente: mejora diez puntos en Ciencias hasta alcanzar los 485 y consigue escalar posiciones respecto a anteriores ediciones. En el extremo contrario, algunas de las caídas más pronunciadas se producen en la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla y León, Asturias, País Vasco o Cantabria, aunque la intensidad varía según la materia analizada.

Gráfico de puntos sobre Ciencias.

Asia mantiene una amplia ventaja

Los resultados madrileños permiten también comparar el nivel de sus estudiantes con el de algunos países tradicionalmente asociados a sistemas educativos sólidos. En Matemáticas, los 477 puntos de Madrid están por encima de los obtenidos por países como Finlandia, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, Francia o Alemania; en Ciencias supera, entre otros, a Alemania, Bélgica, Suecia y Países Bajos, mientras que en Lectura queda por delante de Alemania, Noruega, Lituania y Francia.

España, en cambio, presenta una posición más débil en la comparación internacional. Sus 477 puntos en Ciencias quedan por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea y lejos de países como Reino Unido, con 511 puntos; Estados Unidos, con 502; Irlanda, con 500; Polonia, con 495; Bélgica, con 490; o Alemania, con 486. Las mayores puntuaciones continúan concentrándose en los sistemas asiáticos y en algunos de los países que tradicionalmente encabezan PISA: Japón alcanza 538 puntos en Ciencias y Estonia, 527, mientras que Singapur, China y Corea mantienen también resultados destacados en el conjunto de las competencias.

Uno de los aspectos que más preocupa a la OCDE es el debilitamiento de la comprensión lectora, una tendencia que no afecta exclusivamente a España y que también se observa en países como Portugal, Francia o Alemania. Los responsables del informe vinculan parte del retroceso al creciente peso de las pantallas y a unos hábitos digitales que favorecen una lectura más rápida y fragmentada, dificultando la comprensión de textos extensos y complejos. El problema adquiere una dimensión especial porque la lectura funciona como una competencia transversal de la que depende buena parte del aprendizaje en el resto de materias.

En Ciencias, materia principal de esta edición, la mitad de los estudiantes españoles se concentra en los niveles bajos de rendimiento y solo una pequeña proporción alcanza los niveles considerados excelentes. Esta reducción del alumnado de alto rendimiento, unida al empeoramiento observado también entre estudiantes procedentes de familias con niveles socioeconómicos elevados, figura entre las principales señales de alerta de PISA 2025.

Gráfico que muestra la evolución de los resultados del informe PISA.

Los datos de algunas comunidades, no obstante, requieren cautela. La OCDE considera que los resultados de Cataluña no son plenamente comparables con los del resto de territorios debido al elevado porcentaje de alumnos excluidos de la muestra, mientras que también advierte de posibles sesgos en la Región de Murcia y Baleares por razones similares.

En este escenario de retroceso generalizado, Madrid emerge como la principal excepción por posición relativa, aunque no por evolución, ya que también obtiene resultados inferiores a los de 2022 en algunas competencias. Su primer puesto en Matemáticas y Ciencias y la segunda posición en Lectura permiten a la Comunidad encabezar la clasificación española en PISA 2025, pero el conjunto del informe deja un diagnóstico mucho menos favorable para el país: el rendimiento académico continúa deteriorándose y España pierde terreno respecto a buena parte de los sistemas educativos más avanzados.

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