Madrid adelanta a Londres en inversión logística y entra en el podio europeo con 483 millones en seis meses

Madrid se ha convertido en uno de los grandes focos europeos de inversión logística. La región captó 483 millones de euros en inversión industrial y logística durante el primer semestre de 2026, una cifra que la coloca en el podio europeo y por encima de algunos de los mercados más relevantes del continente, como Londres, Hamburgo o Estocolmo.

Según la comparativa elaborada por JLL, una de las principales consultoras inmobiliarias internacionales, Madrid fue el segundo mercado europeo por volumen de inversión logística en los seis primeros meses del año, únicamente por detrás de Dublín, que concentró 551 millones de euros. La capital española superó en ese periodo a Londres (464 millones), Hamburgo (425 millones) y Estocolmo (406 millones).

El avance refleja el creciente peso de Madrid dentro del mapa europeo de distribución y almacenamiento, en un contexto marcado por la expansión del comercio electrónico, la reorganización de las cadenas de suministro y la llegada de operadores logísticos que buscan establecer grandes centros en la Península Ibérica.

Un récord de contratación de naves logísticas

El tirón inversor va acompañado de una fuerte demanda de espacio. La Zona Centro, que incluye Madrid y su entorno logístico, alcanzó en el primer semestre de 2026 los 620.778 metros cuadrados contratados, el mejor dato de toda la serie histórica para un primer semestre y un 58% más que en el mismo periodo de 2025.

La presión sobre el mercado se explica por la necesidad de empresas de distribución, transporte y comercio electrónico de contar con instalaciones más modernas y próximas a los grandes núcleos de consumo. La renta prime logística en Madrid se situó en 7 euros por metro cuadrado al mes, con un crecimiento interanual del 2,2%, y las previsiones apuntan a que seguirá aumentando por la elevada demanda.

Valdemoro y Villaverde, entre las grandes operaciones

El crecimiento de la inversión se ha traducido en varias operaciones relevantes en el entorno madrileño. Entre las principales del primer semestre figuran la adquisición de Project Pine, que incluyó 11 inmuebles en la provincia de Madrid; Project Apex, con un activo de 30.300 metros cuadrados en Valdemoro adquirido por 31 millones de euros; y la operación de El Corte Inglés en Villaverde, valorada en 39 millones.

Estas operaciones se producen mientras el mercado afronta una oferta futura todavía limitada. Madrid cuenta con cerca de 340.000 metros cuadrados en desarrollo para 2026, aunque solo el 24% corresponde a proyectos especulativos, es decir, construidos sin un usuario final definido.

Madrid gana peso frente a las grandes capitales europeas

El impulso madrileño forma parte de una recuperación general de la inversión logística en Europa. El continente alcanzó los 18.800 millones de euros transaccionados en el primer semestre de 2026, un 15% más que un año antes, con un crecimiento especialmente intenso en los mercados del sur de Europa.

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Para JLL, la combinación de una demanda ocupacional sólida, la escala del mercado madrileño y el interés del capital internacional está reforzando el atractivo de la región como uno de los principales destinos europeos para la inversión logística.