Lhardy Café abre en Madrid: el nuevo café elegante donde quedar a cualquier hora en el barrio de Salamanca

Madrid vuelve a tener un lugar donde quedar sin mirar el reloj. Lhardy Café abrió este lunes en los bajos del Hotel Wellington (Velázquez, 8) con una idea clara: recuperar el espíritu del café elegante como punto de encuentro, pero adaptado a la vida actual.

La nueva apertura supone un nuevo capítulo para una marca que forma parte de la historia gastronómica de Madrid desde 1839, cuando Emilio Huguenin abrió el mítico Lhardy de la Carrera de San Jerónimo. Ahora, casi dos siglos después, la familia García Azpíroz y Grupo Pescaderías Coruñesas, propietarios de la casa desde 2021, amplían el universo Lhardy con un concepto diferente.

No es una réplica del restaurante histórico. "Lhardy Café no es un segundo Lhardy ni pretende reproducir el de San Jerónimo. Es un concepto nuevo que parte de su historia para llevarla a un escenario más informal y contemporáneo", explican desde el grupo.

Lhardy Café abre sus puertas en la calle Velázquez con un horario pensado para acompañar todo el día, desde el desayuno hasta la noche. / EPE

La propuesta mezcla bistró, cafetería y tienda y está pensada para acompañar un día completo: desayuno, café de media mañana, aperitivo, comida, merienda o cena. Un formato más flexible que recupera una idea muy madrileña. Tener un lugar al que ir simplemente para estar, conversar y tomarse un café.

De la barra al salón

El nuevo Lhardy ocupa el espacio que durante años albergó la cafetería Llave de Oro del Wellington y se distribuye en dos plantas, con terraza exterior. La entrada ya anticipa el tono del espacio: una gran corona de flores y un espectacular espejo reciben al visitante antes de acceder a una decoración donde conviven detalles actuales con piezas de la memoria de la marca. Las escaleras hacia la planta superior están acompañadas por elementos en cobre y objetos emblemáticos de Lhardy recuperados de su historia.

Abajo manda una gran barra, pensada para un consumo más informal: un café, un aperitivo, una copa de vino o algunos bocados. Arriba, el ambiente es más pausado, con una panorámica del espacio y una zona pensada para sentarse a comer o cenar.

El horario refuerza esa filosofía. Abre todos los días de 9:00 a 23:30 horas, salvo los domingos, cuando cierra a las 16:30 horas. La intención del grupo, explica su CEO, Diego García Azpíroz, es recuperar la faceta más moderna de Lhardy como cafetería y lugar de encuentro, un espacio capaz de acompañar al cliente desde el desayuno hasta la noche.

El consomé, el soufflé y el café de especialidad

La carta mantiene algunos de los símbolos que han construido la leyenda de Lhardy. El consomé servido en su tradicional samovar, las croquetas, los callos y el famoso soufflé Lhardy siguen funcionando como puente con el restaurante original.

Pero el nuevo espacio incorpora una dimensión más cotidiana. El desayuno tiene un papel protagonista con café de especialidad, panadería y bollería, además de propuestas como huevos, tostadas y batidos. La zona de tienda completa la experiencia con productos como sus tartas.

Lhardy Café, el nuevo punto de encuentro de Madrid que conecta la historia del restaurante fundado en 1839 con una propuesta más flexible. / Cedida

También llegan referencias del universo gastronómico de Grupo Pescaderías Coruñesas, como el lenguado Evaristo a la plancha con vinagreta o el solomillo de buey al whisky Desde 1911. La apertura de Lhardy Café se suma a la estrategia de un grupo que también está detrás de restaurantes como Desde 1911, O'Pazo, El Pescador y Filandón, y que prepara nuevos proyectos como Evaristo 33 y Madrid Teatro.

Noticias relacionadas

Menos solemne que su hermano mayor de la Carrera de San Jerónimo, pero más flexible, Lhardy Café busca recuperar algo que Madrid siempre ha entendido bien: los sitios donde no solo se va a comer, sino a encontrarse.