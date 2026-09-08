ES LATINA, el proyecto cultural de Shakira que reúne música, literatura y creación iberoamericana en Madrid

Shakira ampliará su residencia europea de Las Mujeres Ya No Lloran con ES LATINA, un proyecto cultural que reunirá música, literatura, moda, gastronomía, arte y danza en Madrid durante cuatro fines de semana, coincidiendo con sus conciertos en el recinto Iberdrola Music.

La propuesta tendrá como eje Macondo Park, un espacio temporal inspirado en el universo del realismo mágico que reunirá distintas disciplinas creativas y actividades abiertas al público entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre de 2026.

Una programación musical entre España y América Latina

La música será uno de los principales apartados de ES LATINA, con una selección de artistas de España y América Latina de distintas generaciones. El cartel anunciado incluye a Amaia, Aria Vega, Gale, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Louta, Maro, Nathy Peluso, SANTOS BRAVOS y Yerai Cortés, además de proyectos como Izatkm, Ángeles Toledano, J Noa, Nico y Yapi. También participarán artistas vinculados al Benidorm Fest en colaboración con RTVE.

La programación busca mostrar el diálogo entre las escenas musicales española y latinoamericana, con presencia de nuevas voces y de artistas mujeres. El proyecto se articula alrededor de los vínculos culturales entre España y América Latina, una relación que Shakira resume así: "Compartimos lengua, memoria, gestos, sobremesas. El Atlántico, entre nosotros, dejó de ser un océano hace mucho tiempo. Es un lazo."

Los artistas anunciados formarán parte de la programación de ES LATINA alrededor de la residencia de Shakira. La organización comunicará próximamente nuevos detalles sobre los invitados que participarán en los conciertos principales.

Macondo Park, un espacio para la creación contemporánea

El recinto se organizará en ocho espacios temáticos dedicados a distintas áreas culturales. La Biblioteca, desarrollada junto a Penguin Random House Grupo Editorial, estará dedicada a la literatura iberoamericana y al universo de Gabriel García Márquez, además de incluir conversaciones con autores y autoras y un club de lectura impulsado por Shakira.

El Taller estará centrado en la moda, con propuestas de diseñadores emergentes españoles y firmas consolidadas. El espacio acogerá también la presentación en España de ÍSIMA, la marca de cuidado capilar creada por Shakira, y una iniciativa de Cantabria Labs sobre fotoprotección y cuidado de la piel.

El Mercado reunirá propuestas gastronómicas latinoamericanas bajo la curaduría del chef Rafa Zafra, con participación de distintos cocineros y productos como arepas y tequeños, además de opciones sin gluten.

Una exposición sobre Shakira y espacios de encuentro

El Museo de Shakira recorrerá distintas etapas de la trayectoria de la artista mediante materiales seleccionados para la ocasión. La exposición se dividirá en tres áreas: El Icono Cultural, El Impacto Social y La Celebración Latina, con una experiencia inmersiva creada por Jaume de la Iguana.

La programación incluirá también La Sala por Occident, con dos escenarios para las actuaciones previstas durante cada jornada; Club Loba, como punto de encuentro para seguidores de la artista; Macondito, destinado al público familiar; y Macondo Plaza, el espacio central del recinto. En este último, la organización ha anunciado que cada noche, después de los conciertos, se celebrará un carnaval inspirado en las tradiciones festivas de Barranquilla, ciudad natal de Shakira.

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Fechas de ES LATINA en Madrid

ES LATINA se celebrará en Madrid del 18 de septiembre al 11 de octubre de 2026, coincidiendo con la residencia europea de Las Mujeres Ya No Lloran en Iberdrola Music. La organización publicará próximamente más información sobre horarios, actividades y participantes a través de los canales oficiales del proyecto.