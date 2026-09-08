Un juzgado investiga al concejal de Seguridad de Getafe por el acceso a datos de la Policía Local

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Getafe ha incoado diligencias previas contra el concejal de Hacienda y Seguridad Ciudadana, Jorge Juan Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos y le ha citado a declarar como investigado el próximo 17 de noviembre, mientras reclama a la Policía Local información sobre la plataforma VinfoPOL y los accesos realizados por el edil.

El auto, fechado a 1 de septiembre, recoge que se ha acordado investigar los hechos a raíz de la querella presentada contra Rodríguez por el portavoz del PP de Getafe, Antonio José Mesa, y el Grupo Municipal del Partido Popular.

En concreto, el juzgado ha pedido a la Jefatura de la Policía Local que informe en un plazo de diez días sobre en qué consiste VinfoPOL, qué datos contiene, quién tiene derecho a acceder y si el concejal de Seguridad puede utilizarla. También deberá precisar si Rodríguez ha accedido a la plataforma, desde cuándo dispone de acceso, quién autorizó su alta como usuario y qué consultas ha realizado.

En los fundamentos de derecho se precisa, además, que los hechos presentan características que hacen "presumir la posible existencia de una infracción penal" y ha acordado practicar las diligencias necesarias para determinar su naturaleza, circunstancias y las personas que hayan podido intervenir.

En el documento, frente a la que cabe recurso de reforma y subsidario de apelación en los tres días siguientes a la notificación --o bien recurso de apelación directo en cinco días--, se ha acordado asimismo dar cuenta de la incoación de las diligencias al Ministerio Fiscal.

El Ayuntamiento critica al PP por "pura especulación"

Mientras, fuentes municipales recalcan a Europa Press que el Ayuntamiento no ha recibido comunicación sobre la citación y entienden que, de producirse, "sería como denunciado". Argumentan, además, que el actual concejal de Seguridad ha tenido acceso a la misma información de gestión que el candidato del PP cuando ejerció ese cargo, con la diferencia de que los procedimientos que entonces se realizaban en papel ahora se tramitan de forma telemática.

Las mismas fuentes han criticado que el PP presente en su comunicado "opiniones y acusaciones" como si fueran conclusiones judiciales y que no concreten qué revelación de secretos se atribuyen al edil, por lo que consideran que las afirmaciones de los 'populares' responden a "pura especulación".

Noticias relacionadas

Desde el PP sostienen que la querella se ha presentado por el acceso del concejal a información de carácter personal y confidencial a través de VinfoPOL. "Es muy grave. Estarían utilizando datos del Ayuntamiento para espiarnos a los vecinos y a la oposición", ha subrayado el portavoz 'popular'.