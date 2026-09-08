Incendio en Santa María de la Alameda: confinan La Paradilla y La Estación por el humo y cortan la M-505

Un incendio forestal declarado en Santa María de la Alameda, en la Sierra Oeste de Madrid, mantiene desplegado un amplio dispositivo de extinción con medios de la Comunidad de Madrid y refuerzos de otras administraciones. El 112 Comunidad de Madrid ha informado de que trabajan en la zona seis medios aéreos y 14 medios terrestres de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales y Agentes Forestales.

Según ha informado Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid, el incendio se inició a primera hora de la tarde en el término municipal de Santa María de la Alameda y continúa fuera de control, con un avance significativo. En la zona trabajan también tres brigadas helitransportadas y tres brigadas terrestres de este operativo.

El fuego afecta al entorno del Puente del Río Cofio, en la carretera M-505, cerca del límite con la provincia de Ávila. Ante la evolución del incendio, se han solicitado medios aéreos de apoyo al Plan INFOCAM y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

El dispositivo de INFOCAM, el servicio de extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha, ha confirmado el desplazamiento de medios aéreos a Madrid para colaborar en los trabajos de extinción. En concreto, se han incorporado dos medios aéreos procedentes de este operativo.

A las 18:45 horas, Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha ordenado el confinamiento de las poblaciones de La Paradilla y la Urbanización La Estación ante la posible afección por humo. Además, permanece cortada la carretera M-505 entre La Paradilla y el Puente del Río Cofio.

Las condiciones meteorológicas pueden dificultar las labores de control del incendio. La previsión apunta a viento del noroeste intenso durante las próximas horas, un factor que puede favorecer la propagación del fuego y complicar las tareas de los equipos desplegados.

Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona para controlar el avance de las llamas y evaluar la evolución del incendio.

Santa María de la Alameda, en la Sierra Oeste de Madrid

Santa María de la Alameda es un municipio situado en el extremo occidental de la Comunidad de Madrid, junto al límite con la provincia de Ávila. Su término municipal forma parte de un entorno de montaña con una importante superficie forestal, próximo a la vertiente madrileña de la Sierra de Guadarrama y atravesado por enclaves naturales como el entorno del río Cofio.

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La localidad se encuentra a unos 70 kilómetros de Madrid capital y está conectada con la provincia abulense a través de la carretera M-505, donde se localiza el incendio declarado este martes.