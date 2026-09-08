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Dos heridos por asta de toro en la Feria Vid de Oro de Arganda del Rey

Tomás González y Miguel Ángel Ramírez sufrieron sendas cogidas y fueron trasladados al Hospital del Sureste para su valoración

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Arganda del Rey, a 15 de marzo de 2024, en Arganda del Rey, Madrid (España).

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Arganda del Rey, a 15 de marzo de 2024, en Arganda del Rey, Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

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EP

MADRID

El novillero Tomás González y el banderillero Miguel Ángel Ramírez han resultado heridos este martes tras sufrir sendas cogidas durante la segunda tarde de la XXXVII Feria de Novilladas Vid de Oro de Arganda del Rey (Madrid).

Ambos fueron atendidos inicialmente en el quirófano de la Plaza de Toros de Arganda del Rey y posteriormente trasladados al Hospital del Sureste para someterse a una evaluación más exhaustiva y descartar posibles lesiones adicionales, según informó el Ayuntamiento de Arganda del Rey en un comunicado.

El primer parte médico señala que Tomás González sufrió una herida por asta de toro en la región perianal posterior, con afectación de piel, aunque sin daños en el esfínter.

Por su parte, el banderillero Miguel Ángel Ramírez presenta una herida por asta de toro en la axila, con un trayecto hacia el interior de ocho centímetros, además de un puntazo en la zona anterior derecha del abdomen con rotura parcial del músculo recto.

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Las dos cogidas se produjeron al inicio de la jornada taurina, marcada por estos dos percances que obligaron a la intervención de los servicios médicos de la plaza.

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