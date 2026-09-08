La plaga de la galeruca del olmo se extiende por el sur de Madrid, afectando especialmente a Leganés

Localidades del sur de Madrid como Fuenlabrada, Móstoles y, especialmente, Leganés se han visto obligadas en los últimos días a reforzar las actuaciones contra las plagas de la galeruca del olmo, que se ha visto favorecida por la persistencia de elevadas temperaturas registradas durante las últimas semanas.

El pequeño escarabajo, cuyo nombre científico es 'Xanthogaleruca luteola', ha aumentado su presencia durante este verano debido, en buena medida, a unas temperaturas especialmente favorables para su proliferación, llegando a provocar molestias a vecinos de municipios como Fuenlabrada, Leganés y Móstoles. De hecho, algunos vecinos han comenzado a encontrar ejemplares en el interior de sus viviendas, especialmente en persianas, rejillas, aparatos de aire acondicionado y otros pequeños huecos de las fachadas.

Desde el Ayuntamiento de Leganés reconocen a EFE que la presencia de esta plaga "puede tener una mayor incidencia" en la localidad debido a "la importante cantidad de olmos existentes en el municipio", aunque matizan que también otras ciudades cercanas como Fuenlabrada están sufriendo el impacto de este insecto. "Leganés cuenta con más de 5.000 olmos, la mayor concentración de este tipo de arbolado entre los municipios de nuestro entorno y ya se ha actuado sobre cerca de 2.000", insisten fuentes municipales, que afirman que desde la Concejalía de Medio Ambiente se mantiene un seguimiento continuado para controlar su proliferación. De esta manera, aseguran que ya "se están desarrollando diferentes actuaciones para controlar la proliferación de la galeruca y minimizar sus efectos". "Además de los tratamientos mediante endoterapia vegetal, se está procediendo a la retirada de larvas y, en aquellos ejemplares donde resulta conveniente, a la reducción de copa, medidas destinadas a disminuir la presencia y propagación de estos insectos", añaden estas fuentes.

Además, los servicios municipales continúan revisando los avisos que reciben y actuando en los puntos en los que se detecta una mayor presencia de galeruca, "prestando especial atención a las zonas próximas a viviendas, centros educativos, centros de salud, parques y otros espacios de uso ciudadano". Aún así, insisten en que "la galeruca del olmo es un insecto inofensivo para las personas, aunque su presencia puede resultar molesta, especialmente durante los periodos de temperaturas elevadas", por lo que el Ayuntamiento "siente las molestias a pesar de los esfuerzos realizados para minimizar su impacto".

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En el caso de municipios cercanos como Fuenlabrada o Móstoles también se están llevando a cabo estos días distintas actuaciones para minimizar la afectación de este insecto, que se está extendiendo por diferentes localidades del sur de Madrid. Al igual que en Leganés, tanto Móstoles como Fuenlabrada utilizan la endoterapia vegetal como una de las principales herramientas para combatir esta plaga, junto con la vigilancia y los tratamientos de refuerzo en los puntos donde se detectan nuevos focos.