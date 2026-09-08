La Galería de las Colecciones Reales abre el cajón de las maravillas: objetos insólitos, miniaturas y dos grandes maestros

La Galería de las Colecciones Reales renovará parte de su programación durante los últimos meses de 2026 con tres exposiciones temporales, nuevas piezas integradas en su recorrido y varios préstamos procedentes de otras colecciones. Entre las incorporaciones previstas figuran obras de Diego Velázquez y Pedro Pablo Rubens, además de una selección de piezas del Museo del Romanticismo. La principal exposición de la temporada será Insólitas maravillas, que abrirá en diciembre y permanecerá en la planta -3 hasta marzo de 2027. Comisariada por Antonio Sánchez Luengo, la muestra abordará el concepto de mirabilia a partir de objetos reunidos por las Colecciones Reales a lo largo de cinco siglos. El recorrido se centrará en piezas valoradas históricamente por su rareza, singularidad o carga simbólica.

Antes, en octubre, la Galería inaugurará El arte de guardar, una nueva entrega del programa Colecciones Reveladas. Mario Mateos y Ana García son los comisarios de una selección dedicada a estuches, arquetas, cajas y cofres utilizados para conservar y proteger distintos objetos de las Colecciones Reales. La muestra ocupará la planta -2 y podrá visitarse hasta febrero de 2027. Noviembre será el turno de La miniatura en las Colecciones Reales, comisariada por Carmen Espinosa. La exposición reunirá más de 150 piezas para recorrer cuatro siglos de desarrollo de este género, desde su vinculación con la iluminación medieval hasta su establecimiento como disciplina artística autónoma a partir del siglo XVI. Estará abierta hasta marzo de 2027 en la planta -3.

La sala de los Austrias de la Galería de las Colecciones Reales. / CEDIDA

La programación incluye además varios préstamos temporales. El primero llegará el 16 de septiembre desde la Fundación Casa de Alba: una obra de Pedro Pablo Rubens realizada a partir del original de Tiziano Los emperadores Carlos V e Isabel de Portugal. Permanecerá expuesta hasta enero de 2027. En noviembre se incorporará Felipe IV en marrón y plata, de Diego Velázquez, cedido por la National Gallery de Londres. El cuadro, fechado entre 1631 y 1632, representa al monarca con una indumentaria especialmente elaborada y podrá contemplarse en Madrid hasta febrero de 2027.

A estos préstamos se añadirá, desde el 1 de octubre, una selección de 13 piezas del Museo del Romanticismo. Se instalarán en la zona dedicada a Isabel II, dentro de la planta de los Borbones, con el objetivo de aportar contexto sobre los cambios sociales, históricos y culturales producidos durante su reinado. La Galería también incorporará a su recorrido un retrato de Carlos III pintado por Giuseppe Bonito, una de las adquisiciones recientes de las Colecciones Reales. La obra muestra al futuro rey de España durante su etapa como Carlos VII de Nápoles. Su presentación está prevista a partir del 11 de septiembre dentro del apartado dedicado a nuevas adquisiciones.

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El retrato que Diego Velázquez hizo a Felipe IV. / CEDIDA

El espacio dedicado a restauraciones mostrará, por su parte, un sofá de finales del siglo XVIII que formó parte de los despachos privados de Carlos III en el Palacio Real de Madrid. La pieza fue diseñada por Gasparini y ejecutada por José Canops y Juan Bautista Ferroni. La intervención realizada sobre el mueble ha permitido recuperar elementos de su diseño y color originales. Durante las primeras semanas de la nueva temporada continuarán abiertas algunas propuestas anteriores. Hasta el 12 de octubre podrán visitarse Tejiendo la vida cortesana y Brambila, pintor de los Reales Sitios. En septiembre concluirá además La precisión del tiempo. Relojes del siglo XIX en las Colecciones Reales.