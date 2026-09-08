Un Mercedes de Fórmula 1 en pleno Paseo de la Castellana: Madrid se prepara para el Gran Premio de España

Madrid no solo vivirá la Fórmula 1 dentro del circuito de Madring. Durante el fin de semana del Gran Premio de España, la capital ampliará la experiencia más allá de la pista con propuestas gastronómicas, eventos exclusivos y espacios que se convertirán en puntos de encuentro para aficionados y visitantes. Entre ellos estará Zuma Madrid, que se suma a la celebración junto al equipo Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

El restaurante madrileño será uno de los escenarios protagonistas de la cita al convertirse en Official Lifestyle & Dining Curator del equipo de Fórmula 1. La colaboración llevará hasta Zuma una experiencia que une gastronomía japonesa contemporánea, hospitalidad de lujo y automovilismo de alto nivel.

Zuma Madrid, cena de fin de año con alma nipona. / Cedida

El gran reclamo será la presencia de un Mercedes-AMG Petronas F1 W17, un monoplaza que permitirá a los comensales durante el fin de semana contemplar de cerca una de las máquinas más avanzadas del mundo del motor. Será una de las pocas oportunidades para ver en Madrid un Fórmula 1 de estas características durante el fin de semana de la carrera.

La llegada del monoplaza convertirá Zuma Madrid en uno de los puntos más singulares vinculados al Gran Premio. La exhibición busca acercar al público parte del universo de la Fórmula 1 fuera del circuito, trasladando algunos de sus valores asociados: precisión, ingeniería, diseño y excelencia.

La colaboración entre Zuma y Mercedes-AMG Petronas supone además un movimiento pionero dentro del sector de la restauración y el deporte. Por primera vez, una marca global de gastronomía y lifestyle se une a un equipo de Fórmula 1 para crear experiencias que van más allá de la competición.

El restaurante Zuma Madrid, escenario de la colaboración entre Mercedes-AMG Petronas Formula One Team y la marca gastronómica. / Cedida

Según Sven Koch, CEO del grupo Azumi Ltd., la alianza nace de valores compartidos entre ambas marcas, como "el rendimiento, la precisión y la relevancia global". El objetivo, explica, es llevar la hospitalidad gastronómica a un nuevo escenario vinculado al deporte y la cultura.

Gastronomía japonesa y noches de Fórmula 1

Durante el fin de semana del Gran Premio de España, Zuma Madrid ampliará su propuesta habitual para convertirse en uno de los lugares donde prolongar la experiencia de la carrera después de la bandera a cuadros. El restaurante mantendrá un horario especial hasta las 2:00 horas, con una programación que incluirá cócteles de autor, gastronomía japonesa contemporánea, DJs y música en directo. La idea es crear un punto de encuentro para aficionados a la Fórmula 1, visitantes internacionales, colaboradores y perfiles de la escena social madrileña que busquen continuar la celebración fuera del circuito.

Zuma Madrid acogerá una experiencia especial vinculada al equipo Mercedes-AMG Petronas durante el Gran Premio de España. / Cedida

Madrid, entre gastronomía, lujo y Fórmula 1

La llegada del Gran Premio de España al nuevo circuito de Madring está convirtiendo a Madrid en un escaparate internacional durante esos días. La ciudad no solo acogerá la competición deportiva, sino también una programación paralela vinculada al ocio, la gastronomía y el estilo de vida.

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En ese contexto, Zuma Madrid busca situarse como uno de los espacios donde confluyen tres mundos: automovilismo, gastronomía y cultura. Una combinación que encaja con la estrategia del restaurante, que en 2027 celebrará su 25 aniversario con nuevas experiencias internacionales.