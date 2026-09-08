La Fórmula 1 correrá por la pista MADRING: todo lo que debe saber del circuito, 45 años después de que el campeonato regrese a Madrid

Antes de que hablar del Madring, la Fórmula 1 disputaba el Gran Premio de Madrid en el Circuito de Jarama. Hace ya 45 años de esa época, pero por fin, el fin de semana del 11 al 13 de septiembre, lo mejor del mundo del automotor, pilotos como Carlos Sainz o Fernando Alonso, vuelven a correr sobre una pista castiza, muy diferente a las del resto del calendario.

Una de las competiciones más prestigiosas del mundo estará complementada por una experiencia tecnológica, deportiva y entretenimiento, para recibir a los fanáticos y pilotos de todo el mundo con una curva peraltada y un circuito semiurbano que pasa por Valdebebas.

Cuando el Gran Premio de España se disputaba en el Circuito de Jarama: el último en Madrid, hasta ahora

En las décadas de los 60, 70 e incluso 80, el Circuito del Jarama acogía Grandes Premios. En esos años, también alcanzaron a rodar los monoplazas de Niki Lauda, Emerson Fittipaldi, Alain Prost o Gilles Villeneuve.

De hecho, tanto Prost como Villeneuve, en Ferrari, compitieron en la última carrera de la Fórmula 1 en el Circuito del Jarama abrasados por el sol en 1981. El podrio se lo quedo la escudería italiana con una de las victorias defensivas más legendarias del automovilismo.

British Formula One driver George Russell of Mercedes-AMG Petronas and Italian Formula One driver Andrea Kimi Antonelli of Mercedes-AMG Petronas in action during the Sprint race of the Formula 1 Canada Grand Prix at the Circuit Gilles Villeneuve in Montreal, Canada, 23 May 2026. (Fórmula Uno) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / POOL / Wikipedia

El piloto candiense consiguió proteger su liderazgo durante decenas de vueltas, pero su competencia cruzó la meta seperados por apenas un segundo, como resultado de lo revirado y lo estrecho de la pista. De esta forma, Villeneuve se alzó con el sexto y último triunfo de su carrera, antes de su fallecimiento un año después.

Madring Circuit: curva peraltada en un circuito semiurbano por Valdebebas

En el segundo fin de semana de septiembre, llegarán Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, entre otros, para correr por el formato semiurbano de Madring, que rodea el Recinto Ferial de IFEMA y parte de Valdebebas.

En total, darán 57 vueltas a la pista, que se extiende por 5,47 kilómetros, 22 curvas y dos túneles. Alcanzará los 320 km/h en algunos tramos con zonas de adelantamiento, en su prisa por conseguir más puntos.

El momento clave será 'La Monumental', una curva peraltada, semicircular y muy compleja, ya que su gran longitud (550 metros) y un peralte (inclinación transversal) del 24%, cuando el promedio para este tipo de curvas está entre 13,5 y 19 grados. Además, tendrá unos 45.000 espectadores en vivo, que atestiguarán unos seis segundos de giro.

Carlos Sainz correrá por primera vez en su casa

Por primera vez, el piloto de la escudería Williams, Carlos Sainz, competirá en casa, su nativa Madrid. Llegó a la F1 en 2015 y desde entonces ha competido en las monoplazas de Toro Rosso, Renault, McLaren y Ferrari. Con más de 25 podios y varias pole positions, los aficionados tienen muchas expectativas.

Carlos Sainz, piloto madrileño correrá en el Madring bajo la escudería Williams / Williams Racing

Lo acompaña en la parrilla otra leyenda del deporte, el español Fernando Alonso, doble ganador del campeonato, en 2005 y en 2006. A este triunfo se suma a una treintena de Grandes Premios y más de un centenar de podios.

Pero sobre la pista, todos son competencia, especialmente los líderes en el puntaje, hasta el momento, Andrea Antonelli, su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, y Lewis Hamilton (heptacampeón, actual piloto de Ferrari).

Más allá de la carrera: estrellas Michelin y entretenimiento

Sumado a estos pilotos de renombre, llegarán estrellas Michelin al Madring, en concreto, a La Azotea, la zona VIP sobre la icónica curva peraltada de La Monumental, donde llegarán nueve chefs con estrella adaptando al formato degustación algunos de los platos que han convertido a sus restaurantes en referentes gastronómicos.

'La Azotea', el espacio VIP con vista privilegiada a la curva peraltada 'La Monumental' y comida de chefs con estrella Michelin / MATCH Hospitality

Entre ellos, están Mario Sandoval, de Coque, uno de los grandes referentes de la cocina española contemporánea; Hugo Muñoz, de Ugo Chan, reconocido por su innovadora fusión japo-castiza; o Roberto Ruiz, de Barracuda MX, pionero de la alta cocina mexicana en Europa.

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A su vez, Madring tendrá áreas de entretenimiento, zonas interactivas de realidad virtual, una muestra de vehículos, mercancía oficial, conciertos, fan zones e inmersión con pantallas gigantes para seguir la retransmisión y entrevistas en directo con expertos y expilotos. Todo esto, en una amplia programación de actividades, que irán anunciando los próximos días.