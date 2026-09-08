Dos festivales, una escapada: Barry B, Ginebras, Stephen Fry y Martín Caparrós, encabezan el cartel musical y literario de esta ciudad patrimonial a una hora de Madrid

A tan solo una hora en tren desde Madrid, está una de las ciudades con tanto patrimonio histórico que todavía conserva un acueducto romano. Con esta pista, cualquier madrileño ya sabrá de cuál municipio se trata, y es que Segovia es de esos destinos conocidos pero que siempre se quedan en el tintero a pesar de que fines de semana como este reunirá, artistas como Barry B o Ginebras, para el festival cervecero y musical, que coincide con otro literario, donde participarán autores como Stephen Fry, Ramoncín o Martín Caparrós.

Serán más de 12 horas de música en directo este sábado y cuatro días de encuentros literarios desde este jueves, por lo que la localidad al noroeste de la capital, le hará gran competencia a la programación que la Fórmula 1 tiene para los mismos días, tanto en la Madrid de los turistas que llegan a la ciudad para ver el Gran Premio, como también en los municipios de la Comunidad.

Un festival de encuentro literario internacional: Hay Segovia

Del 10 al 13 de septiembre, el festival Hay Segovia tendrá lecturas, presentaciones de nuevos libros, exposiciones y conciertos, muy similar al Back to the book que, en Madrid, contará con la participación de Julieta Venegas, Paco Roca, Lucía Solla Sobral, Moderna de Pueblo, entre otros.

Ramoncín participará en el festival de literatura 'Hay Segovia' / L.O.

Casi un centenar de autores y artistas reconocidos en todo el mundo se reúnen en Segovia para debatir, conversar y dar coloquios, en los cuales, el público también puede participar. En concreto, estarán Rodrigo Cortés, Hwang Bo-Reum, Pablo d'Ors, Gervasio Posadas, Ramoncín, Javier Sierra, Alba Zamora, Javier Cercas, Martín Caparrós, Leonor Pataki, Stephen Fry o Manuel Jabois, entre otros.

Las entradas para los eventos del festival ya están disponibles para reserva, pero algunos ya se han agotado. La programación, además de los conversatorios y firmas, tendrá talleres y otras actividades como, por ejemplo, un concierto de la Orquesta Sinfónica, Big Band y Coro del Colegio Británico de Madrid este sábado a mediodía. Los encuentros se podrán seguir presencialmente y también de manera gratuita, vía 'streaming'.

Última parada de Vibra Mahou Fest: 12 horas de música independiente

Este sábado 12 de septiembre, Segovia se llenará de música en la clausura del Vibra Mahou Fest. La edición de 2026 ha incluido paradas en Valladolid, León y Gijón. El cartel incluye nombres tan consagrados en la escena independiente como Barry B, Niña Polaca o Ginebras, así como talento local y nuevas voces que se están abriendo paso, como Sidecars, Niños Bravos y Mejos.

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Ginebras, fotografiadas en Vanana Records. / ALBA VIGARAY

La programación incluye DJs, talleres cerveceros, zona gastro, entre otras actividades. El escenario se alzará en el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE), con entradas ya a la venta. Cuestan 33 euros, más gastos de gestión y los menores de 9 años pueden acceder gratis.