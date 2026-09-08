La Comunidad de Madrid asfalta la glorieta provisional de la M-305 tras el hundimiento de una acequia entre Seseña y Aranjuez

La Comunidad de Madrid ha asfaltado "en tiempo récord" la glorieta provisional habilitada en el desvío de la M-305 entre Seseña (Toledo) y Aranjuez tras el hundimiento de una acequia de regantes que discurre bajo la vía y que provocó daños en el firme y el corte de la circulación hacia la autovía A-4.

El Gobierno regional activó actuaciones de emergencia para reparar los daños y restablecer la circulación en el tramo afectado, con una inversión superior a 3,7 millones de euros.

Mientras continúan los trabajos, se han habilitado desvíos provisionales siguiendo las indicaciones hacia la M-307, en dirección Ciempozuelos, y hacia la A-4 Madrid-Córdoba, en función del destino de los conductores.

Petición de informes del PSOE

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid registró una petición para que el Gobierno regional entregue los informes relacionados con el hundimiento de la acequia. Además, reclamó soluciones ante los inconvenientes que la actuación puede generar para los vecinos de la zona.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, explicó en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social 'X' que "el mismo día que se detectó el hundimiento" la Comunidad comenzó a trabajar en la reparación de los daños.

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"La Comunidad de Madrid tardó menos en licitar, adjudicar y comenzar las obras que el PSOE en escribir un comunicado. Afortunadamente, unos trabajamos para mejorar la vida de los madrileños y otros se dedican a hacer ruido", ha señalado Rodrigo.